L’estate di Vueling da Roma Fiumicino inizia con 5 aerei basati e 23 collegamenti verso le destinazioni più gettonate

Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG (International Airlines Group), è pronta ad una grande stagione dall’aeroporto di Roma Fiumicino. Con 5 aerei basati e 23 collegamenti locali e internazionali lo scalo romano torna ad essere, a partire dal mese di luglio, una delle basi strategiche per la compagnia, sia a livello italiano che estero.

“Siamo contenti di ritornare presso la base di Roma Fiumicino con 5 aerei basati e 23 collegamenti per il mese di luglio. Il nostro impegno è quello di continuare a investire in Italia e supportare il rilancio del turismo non solo locale ma anche internazionale. Con l’aggiunta in agosto anche della rotta verso Corfù, l’estate per i passeggeri in partenza dallo scalo romano può dirsi davvero ricca e perfetta per programmare vacanze su misura”, ha commentato Charlotte Dumesnil, Director of Sales, Distribution and Alliances.

“Siamo lieti di accogliere la ripresa delle attività in base a FCO di Vueling, un cliente rilevante che da anni ha scelto il nostro scalo come base operativa di riferimento nello scenario Italiano ed Europeo”, ha commentato Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “Una notizia che se da un lato conferma l’attrattività del mercato romano, dall’altro racconta la storia di una collaborazione che non si è mai interrotta, nemmeno durante un momento storico di forte crisi del settore dell’aviazione come quello che stiamo attraversando. Siamo fiduciosi che, grazie anche ai segnali positivi che stanno arrivando dal mercato ed alle molteplici misure messe in campo da ADR, possa esserci una costante ripresa del traffico in piena sicurezza”.

Tra le prime rotte a decollare dall’aeroporto di Roma Fiumicino ci sono quelle che permetteranno di raggiungere la Spagna e le sue isole. A partire infatti dall’inizio del mese, i passeggeri Vueling potranno raggiungere le Isole Baleari e regalarsi qualche giorno di relax sulle spiagge di Palma di Maiorca, collegate con 2 voli alla settimana, Ibiza con 2 rotte al giorno mentre Minorca con 1 frequenza settimanale nel mese di luglio e 2 ad agosto.

Per chi preferisce invece volare verso le Canarie, dal 18 luglio sarà operativo anche il collegamento con Gran Canaria, con 1 volo settimanale alla domenica.

Infine, per restare in Spagna, i passeggeri provenienti da Roma Fiumicino possono anche scegliere tra alcune delle città di arte e cultura più note, come Barcellona – hub internazionale della compagnia – raggiungibile con un totale di 24 frequenze alla settimana in luglio e 28 in agosto; Valencia, con 5 voli in luglio e 6 in agosto; Malaga con 6 mentre Alicante e Bilbao con 2 settimanali.

Anche la Grecia è a poche ore di volo dall’aeroporto di Roma Fiumicino. Dal mese di luglio, infatti, sono raggiungibili le isole di Mykonos e Santorini, tra le Cicladi più gettonate per la stagione estiva. La prima prevede 1 volo al giorno, durante il mese di luglio, mentre la seconda 5 collegamenti alla settimana. In agosto, crescono le frequenze con 9 settimanali per Mykonos e 1 giornaliera per Santorini.

Ma le destinazioni greche servite dalla compagnia non finiscono qua. Da Roma Fiumicino si possono raggiungere anche Cefalonia e Rodi con 1 frequenza alla settimana oppure Zante, Creta e Preveza-Lefkada con 2 voli settimanali. Nel mese di agosto, si aggiunge anche la rotta Roma-Corfù con 1 frequenza alla settimana, mentre diventano 2 i voli settimanali per Cefalonia e 3 per la bellissima Zante.

Anche le città croate di Dubrovnik e Spalato saranno connesse con rotte dirette con l’aeroporto romano. Le due mete della Dalmazia, perfette sia per qualche giorno in spiaggia che per un viaggio culturale, sono raggiungibili per tutto il mese di luglio con 5 frequenze settimanali per Dubrovnik e 1 al giorno per Spalato. In agosto, diventano 4 quelle della prima città e restano invariati i collegamenti per la seconda.

Da Fiumicino, già operata dal 19 giugno, è possibile anche sfruttare la rotta Roma-Lampedusa e ritagliarsi qualche giorno di riposo nelle spiagge meravigliose dell’isola siciliana. Il collegamento è operativo, sia in luglio che in agosto, con 2 frequenze settimanali, il martedì e il sabato.

Oltre lo stivale, gli italiani in partenza da Roma possono scegliere di visitare alcune delle magnifiche capitali europee dal fascino senza tempo: Parigi, con i suoi 3 voli alla settimana; Londra Gatwick con un totale di 13 voli settimanali e Amsterdam, con 1 volo al giorno in luglio e 9 alla settimana in agosto.

La compagnia aerea tutela la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale, rispettando le raccomandazioni dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e attuando rigorosi protocolli di pulizia e disinfezione – sia negli aeroporti in cui opera sia a bordo dei suoi aeromobili.

Vueling, inoltre, adotta una politica di totale flessibilità, permettendo di cambiare le date del volo o la destinazione, e persino di assegnare il volo a una terza persona, agevolando i passeggeri nelle fasi di acquisto e prenotazione. La raccomandazione della compagnia è quella di verificare sempre tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti, sia tramite app mobile sia tramite il sito ufficiale, per essere sempre informati sui documenti necessari per ciascuna destinazione.

Vueling, compagnia del gruppo IAG, è un punto di riferimento per la connettività in Spagna, il più grande mercato domestico d’Europa, e per questo un’azienda chiave per lo sviluppo economico e turistico. Per l’estate 2021, la compagnia avrà una rete di più di 320 rotte a corto e medio raggio in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, operate con una flotta di modelli Airbus A319, A320, A320neo e A321.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)