Air Astana riceve 5 stelle da Skytrax per la sicurezza contro la diffusione del COVID-19

Air Astana fa parte di un gruppo selezionato di vettori globali leader, che hanno ricevuto oggi il punteggio di 5 stelle, il più alto di Skytrax, per la sicurezza aerea contro la diffusione del COVID-19.

Lo Skytrax COVID-19 Airline Safety Audit di Air Astana è stato condotto tra maggio e giugno 2021 e ha considerato tutte le misure sanitarie e igieniche introdotte in risposta alla pandemia, valutando le strutture e i sistemi di assistenza di prima linea a Nur-Sultan e Almaty.

Il dettagliato processo di valutazione ha preso in considerazione: le procedure di pulizia e sanificazione, gli standard e la conformità d’uso da parte del personale che indossa i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica e le informazioni sul COVID-19, la gestione del distanziamento sociale e delle strutture igienizzanti per le mani e infine il controllo attento e preciso dei flussi dei passeggeri e l’utilizzo della mascherina sia all’interno dell’aeroporto che durante l’imbarco, e a bordo.

“Fin dall’inizio della pandemia di COVID-19, Air Astana ha adottato ogni misura possibile per proteggere la salute ed il benessere dei suoi passeggeri”, ha affermato Peter Foster, Presidente e CEO di Air Astana. “Sono naturalmente lieto che, la nostra dedizione nell’esecuzione impeccabile di queste procedure protettive, abbia portato alla certificazione odierna di Skytrax, che sono sicuro darà ulteriore fiducia ai passeggeri in viaggio in Kazakistan”.

Air Astana si è concentrata molto nell’aiutare i passeggeri a comprendere e seguire con precisione le misure di sicurezza in viaggio, relative al COVID-19. Linee guida e promemoria sono stati inseriti in più punti di contatto durante il tragitto in aeroporto per garantire il rispetto dell’uso delle mascherine e del distanziamento sociale e poter offrire i massimi livelli di sicurezza a tutti i viaggiatori.

Oltre alla pulizia profonda di tutti gli aeromobili tra un volo e l’altro, le misure di igienizzazione della cabina sono state intensificate. Tutti i sistemi di servizio a bordo per la ristorazione sono stati adattati durante la pandemia di COVID-19, con consegne a contatto ridotte e misure di sicurezza alimentare rafforzate.

Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha dichiarato: “Air Astana ha applicato un approccio molto metodico a tutti gli aspetti della riduzione del rischio legato al COVID-19. Siamo stati lieti di vedere che hanno intensificato le procedure di igienizzazione e pulizia a bordo, e che hanno introdotto gli opportuni adattamenti ai servizi di assistenza di prima linea”.

Altri vettori leader che hanno ricevuto la valutazione 5 stelle Skytrax per la sicurezza aerea COVID-19 sono: All Nippon Airways, Qatar Airways, Japan Airlines e altri. L’elenco completo a questo link: https://skytraxratings.com/covid-19-airline-safety-ratings.

Quest’ultima certificazione di Skytrax arriva sulla scia di quella di APEX nel maggio 2021, che ha conferito ad Air Astana il più alto status Diamond per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19 durante i voli. Con questi due prestigiosi riconoscimenti, Air Astana ha consolidato l’immagine di un vettore che offre costantemente i massimi livelli di sicurezza sanitaria per i passeggeri applicando, con grande attenzione, le misure precauzionali contro la diffusione del Covid-19.

Air Astana, compagnia di bandiera del Kazakistan, opera voli nazionali e internazionali dagli hub di Nur-Sultan (NQZ) e Almaty (ALA). La compagnia ha iniziato le operazioni nel 2002. La flotta di Air Astana è composta da aeromobili Boeing, Embraer e Airbus.

Air Astana è una joint venture tra il fondo patrimoniale nazionale del Kazakistan, Samruk Kazyna, e BAE Systems, con quote rispettivamente del 51% e del 49%.

(Ufficio Stampa Air Astana)