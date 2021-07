Austrian Airlines incrementa la frequenza dei voli verso Pristina in estate

A causa della crescente domanda di voli verso il sud-est Europa, Austrian Airlines sta ampliando il proprio servizio sulla rotta da Vienna a Pristina.

A partire dal 20 luglio, la compagnia aerea offre fino a tre voli giornalieri verso la capitale della Repubblica del Kosovo per i mesi estivi. Per la prima volta dai 21 anni di esistenza del servizio di Austrian Airlines per Pristina, la rotta sarà operata con una frequenza così elevata.

“Con il nostro fitto programma di voli verso il sud-est Europa, stiamo rafforzando la posizione del nostro hub di Vienna per i collegamenti internazionali”, sottolinea il Chief Commercial Officer, Michael Trestl. Nei mesi di luglio e agosto, Austrian Airlines vola a Pristina tre volte al giorno fino a tre giorni alla settimana. I voli da Vienna partiranno al mattino (10:00 ora locale), a mezzogiorno (12:35 ora locale) e di notte (22:55 ora locale).

Tutti i voli possono essere prenotati sin d’ora su austrian.com. La compagnia raccomanda di informarsi preventivamente presso le rispettive autorità riguardo i requisiti della destinazione.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)