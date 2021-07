Airbus lancia un cloud-based pilot training service

Airbus ha lanciato la Mobile Airbus Training experience (MATe) Suite, una subscription-based service platform con un 3D interactive virtual cockpit environment per pilot recurrent and initial Type Training.

Airbus ha sviluppato MATe pensando alla portabilità e alla compatibilità. Basandosi sul successo dell’Airbus Cockpit Experience Trainer (ACE), un virtual and interactive cockpit simulator utilizzato negli Airbus training centres per Flight Crew Licensing courses, la MATe solution è abilitata per qualsiasi tipo di I.T device. I piloti possono quindi utilizzare il servizio per il training quando e dove vogliono, con istruttori in grado di monitorare e seguire i loro progressi tramite la più recente tecnologia cloud.

Attualmente disponibile per la famiglia A320, MATe sostiene la Airbus flight “competency-based” philosophy e i Flight Training Reference (AFTR) standard. La soluzione, che offre molteplici vantaggi, come una migliore knowledge retention e un notevole risparmio di tempo su higher level training devices and simulators, è stata accolta con favore dalle compagnie aeree, con accordi già firmati da diversi clienti: in Europa – Air Malta – e la più grande compagnia aerea passeggeri indiana – IndiGo.

MATe Suite è disponibile come pacchetto standard con moduli opzionali e servizi personalizzabili in base alle esigenze delle compagnie aeree. La soluzione sarà disponibile sia per l’A330 che per l’A350 entro l’inizio del 2022.

(Ufficio Stampa Airbus)