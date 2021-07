Vola per la prima volta l’AW101 di Leonardo per la Polish Navy

Leonardo annuncia che il primo AW101 (ZR285) della Polish Navy ha effettuato il suo primo volo presso il sito della società a Yeovil. Il volo ha comportato functional checks dei main airframe systems così come del control system, oltre a engine-handling checks per monitorare lo speed range dell’aeromobile. L’inviluppo di volo verrà ora ulteriormente aperto con i test che esploreranno i mission equipment montati sull’aeromobile.

Questo risultato è indicativo di un team Leonardo integrato che abbraccia Regno Unito, Polonia e Italia. Evidenzia la forza della collaborazione tra Leonardo e la principale presenza industriale della Società in Polonia, PZL-Swidnik, che funge da capocommessa, poiché tutti i team lavorano a stretto contatto nelle tre nazioni per garantire questa capacità per il Polish Ministry of National Defence.

Nell’aprile 2019 la società ha annunciato che avrebbe fornito quattro AW101 e un pacchetto completo di logistica e formazione integrata al Polish Ministry of National Defence. Il velivolo migliorerà in modo significativo la capacità della Marina polacca.

PZL-Swidnik agisce come capo contraente ed è responsabile dell’intera esecuzione del contratto e, presso Leonardo a Yeovil, il team assembla l’elicottero. L’AW101 eseguirà una serie di missioni per la Marina polacca, tra cui Anti-Submarine Warfare (ASW) e Combat Search and Rescue (CSAR).

L’AW101 per la Polish Naval Aviation Brigade sarà equipaggiato con i più moderni sistemi di missione, tra cui pilota automatico con modalità SAR, sistema di trasmissione dati, sistema di navigazione tattica e sistemi di protezione e difesa (passivi e attivi). Inoltre, l’AW101 sarà dotato di una radio tattica, radar di ricognizione, observation head (FLIR) e S-mode transponder. Sarà inoltre dotato di una mitragliatrice da 12,7 mm.

Inoltre, ci saranno un proiettore e array di luci, che garantiranno una buona visibilità in tutte le condizioni atmosferiche. Il velivolo sarà ottimizzato con attrezzature mediche e di soccorso, inclusi due verricelli e un sistema per il trasporto di carichi sull’external suspension. Inoltre, la flotta AW101 sarà dotata di emergency float system, zattere di salvataggio e un kit di sopravvivenza per climi freddi.

“Questo è stato il primo volo del nuovo AW101 ASW aircraft costruito qui a Yeovil per la Polonia. Il volo rappresenta non solo il culmine dei processi di progettazione e produzione, ma anche l’inizio della fase di test approfondita dello sviluppo del velivolo. Si prevede che ci saranno un totale di 700 ore di test di volo tra le quattro cellule, che confermeranno il corretto funzionamento di ciascun aeromobile, nonché svilupperanno e convalideranno un’ampia gamma di missioni e modifiche specifiche del cliente rispetto allo standard AW101″, ha commentato Miles Barnett, Senior Test Pilot at Leonardo Helicopters (UK).

“Progettato con avionica e sistemi di missione sofisticati, insieme a long range and endurance, grazie alla sua capacità di utilizzare due motori su tre per cruise flight, l’elicottero AW101 fornisce persistenza operativa per tutte le missioni. Questa flessibilità di missione rende l’AW101 l’elicottero multiruolo più avanzato, versatile e capace oggi disponibile. L’elicottero è già in servizio in alcune delle più importanti nazioni della NATO, come Italia, Regno Unito, Canada, Danimarca, Norvegia e Portogallo”, afferma Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)