SKY express: iniziati i voli diretti per Atene

SKY express ha lanciato un altro popolare collegamento internazionale dall’8 luglio, offrendo voli diretti tra Roma e Atene. L’Airbus A320neo della compagnia aerea collegherà l’aeroporto internazionale di Roma – Leonardo da Vinci (Fiumicino – FCO) con Atene ogni giorno tranne la domenica.

Volando sempre più in alto, SKY express espande le sue rotte e ora collega due delle più importanti metropoli europee, entrambe con una lunga storia, con un grande contributo alla cultura e alle arti globali, ma anche con una tradizione culinaria unica. Gli amanti della Grecia hanno ora la possibilità di visitare la capitale a tariffe convenienti e altamente competitive, godendo di servizi digitali personalizzati.

Il volo Roma-Atene si aggiunge alla rete internazionale sviluppata dalla compagnia aerea greca con più rapida crescita. Lo sviluppo dinamico della compagnia aerea su scala internazionale e l’impatto positivo che ha sull’economia del paese, sono testimoniati dal fatto che SKY Express vola verso città chiave come Bruxelles, Larnaca e Parigi, ma anche dal fatto che la sua rete complessiva ora conta 48 destinazioni in 9 paesi.

Come sottolineato da Anna Katsaneva, Sales Manager di SKY express: “SKY express ha appena aperto un’altra finestra sul mondo. Roma è la quarantottesima destinazione e l’Italia è il nono paese con cui costruiamo ponti di turismo, economia e cultura. Continuiamo ad arricchire le nostre rotte fornendo un’esperienza di volo completamente nuova e speciale come solo SKY express può offrire”.

I passeggeri che volano da e per Roma possono scegliere tra le tariffe disponibili: SKY joy, SKY joy+, SKY enjoy. Durante il volo, oltre al servizio gratuito, hanno la possibilità di concedersi prodotti di marca premium attraverso il nuovo servizio innovativo SKY Drinks & Bites, migliorando la loro esperienza di degustazione nel corso del volo.

“Oltre ad operare la più grande rete nel paese, SKY express entrata nei mercati internazionali e ora copre un totale di 48 destinazioni in 9 paesi e continua a crescere. Inoltre, ha stipulato importanti accordi di interlinea con compagnie aeree globali come KLM, Air France, Qatar Airways, Middle East Airlines e Cyprus Airways. SKY express appartiene al gruppo di aziende IOGR, fondato e di proprietà di Ioannis Grylos. Un gruppo imprenditoriale forte e in crescita dinamica con una presenza significativa in vari settori, che impiega più di 5.500 persone. La maggior parte delle operazioni del Gruppo sono nel settore dell’aviazione, sia come operatore di volo con SKY express che come fornitore di servizi di assistenza a terra, con Skyserv e Swissport SUD, ed è presente in 36 aeroporti del paese e serve come clienti più di 250 compagnie aeree”, afferma SKY express.

(Ufficio Stampa SKY express – Photo Credits: SKY express)