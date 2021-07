Airbus consegna il primo A350 dal suo widebody completion & delivery centre in Cina

Airbus ha consegnato il primo A350 dal suo widebody completion & delivery centre in Tianjin (C&DC), Cina, compiendo ulteriori passi nell’espansione della sua impronta globale e della partnership strategica a lungo termine con la Cina.

L’aeromobile A350-900 è stato consegnato a China Eastern Airlines, il più grande operatore Airbus in Asia e il secondo al mondo. Alla fine di giugno 2021, China Eastern Airlines operava una Airbus fleet di 413 aeromobili, tra cui 349 aeromobili della Famiglia A320, 55 aeromobili della Famiglia A330 e nove aeromobili A350.

“Sono orgoglioso che Airbus abbia esteso con successo la capacità del widebody C&DC in Tianjin all’A350, l’ultimo aeromobile di nuova generazione, in un momento così difficile per l’aviazione globale”, ha dichiarato George Xu, Airbus Executive Vice President and Airbus China CEO. “Questa è una nuova pietra miliare nella cooperazione a lungo termine tra la Cina e Airbus, che dimostra ulteriormente l’impegno di Airbus nel paese. Congratulazioni a China Eastern Airlines, il nostro partner strategico a lungo termine, per aver ricevuto il primo A350 consegnato dalla Cina, e apprezzo come sempre la loro fiducia in Airbus e nei nostri prodotti”.

Situato nello stesso sito dell’Airbus Tianjin A320 Family Final Assembly Line e dell’Airbus Tianjin Delivery Centre, il widebody C&DC copre le aircraft completion activities, inclusi cabin installation, aircraft painting and production flight, nonché customer flight acceptance and aircraft delivery.

Il centro è stato inaugurato nel settembre 2017 con capacità per gli A330. Poi, durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron in Cina nel 2019, un memorandum d’intesa sull’ulteriore sviluppo della cooperazione industriale è stato firmato a Pechino da He Lifeng, Chairman of the National Development and Reform Commission (NDRC) of China, e Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer, annunciando che il C&DC avrebbe esteso la sua capacità agli aeromobili A350.

“L’A350 presenta il più recente design aerodinamico, carbon-fibre fuselage and wings, nuovi motori Rolls-Royce a basso consumo. Insieme, queste caratteristiche si traducono in livelli impareggiabili di efficienza operativa, con una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. La cabina “Airspace by Airbus” dell’A350 è la più silenziosa di qualsiasi aeromobile widebody e offre a passeggeri ed equipaggi i più moderni prodotti di bordo per la più confortevole esperienza di volo.

Alla fine di giugno 2021, la Famiglia A350 ha ricevuto 915 ordini fermi da 49 clienti in tutto il mondo, rendendolo uno degli aeromobili widebody di maggior successo di sempre”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)