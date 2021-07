L’Airbus A321neo entra nella flotta di Cathay Pacific. Il nuovo modello di aeromobile farà il suo debutto con un volo inaugurale da Hong Kong a Shanghai (Pudong) il prossimo 4 agosto e nelle settimane successive sarà operativo su ulteriori rotte, attraversando i cieli della Cina continentale.

Quattro A321neo sono già stati consegnati alla Compagnia, che ne riceverà altri due nella seconda metà del 2021. Il numero di esemplari nella flotta salirà a 16 entro la fine del 2023. L’aereomobile, dotato di tutti i confort per i viaggi a corto raggio, è configurato per offrire 202 posti: 12 in Business Class e 190 in Economy Class.

Augustus Tang, Chief Executive Officer di Cathay Pacific, ha commentato: “Siamo entusiasti che il nostro A321neo di nuova generazione possa prendere il volo per la prima volta il mese prossimo, di pari passo con la ripresa di diverse rotte domestiche. L’A321neo a corridoio singolo è l’ultimo arrivato della nostra flotta, progettato e configurato per offrire ai nostri passeggeri un’esperienza più piacevole e confortevole durante i viaggi a corto raggio. Non vediamo l’ora di implementare l’A321neo su più rotte regionali e di accogliere i nostri amati clienti a bordo”.

L’A321neo di Cathay Pacific offre una maggiore efficienza operativa e una serie di nuove e moderne caratteristiche che raggiungono nuovi standard di comfort, spazio e intrattenimento a bordo.

L’Airbus A321neo è il primo modello della flotta sul quale sono state installate le nuove poltrone di ultima generazione disegnate per la Regional Business Class: la seduta reclinabile e i pannelli divisori offrono il massimo livello di confort e di privacy. Inoltre, i nuovi schermi TV personali da 15,6 pollici 4K Ultra-HD regalano ai viaggiatori un’incredibile esperienza di intrattenimento in volo. Le poltrone di Economy Class, invece, dispongono di schermi TV personali 4K da 11,6 pollici, comodi cuscini e poggiatesta regolabili.

Con l’A321neo, Cathay Pacific è la prima compagnia aerea al mondo a fornire in tutte le cabine schermi 4K in alta definizione, un’esperienza 4K video-on-demand e lo streaming audio Bluetooth (che sarà introdotto progressivamente). I clienti saranno in grado di guardare i propri film Hollywoodiani preferiti in 4K, utilizzando le proprie cuffie Bluetooth compatibili.

Il vettore, infatti, disporrà di una una delle più grandi librerie di film e TV, con’ampia gamma di contenuti nuovi e migliorati. Inoltre, con il Wi-Fi ad alta velocità a bordo (che sarà introdotto progressivamente ), i clienti potranno leggere le proprie e-mail o rimanere in contatto con amici e familiari, anche in volo.

Un ulteriore dettaglio sono le nuove cappelliere extra-large per riporre i bagagli a mano, che offrono il 60% di spazio in più ai passeggeri in tutte le cabine.

Oltre al comfort, i nuovi A321neo sono anche più efficienti: grazie alle loro winglets e agli avanzati motori LEAP, offrono una riduzione del 22% delle emissioni di CO2 per passeggero, rispetto al precedente A321. Inoltre, sono anche più silenziosi, creando quasi il 15% di rumore in meno rispetto agli aerei esistenti.

La Compagnia ancora una volta dimostra il proprio impegno nel garantire il benessere dei propri viaggiatori che, con Cathay Care, possono decollare in tutta tranquillità grazie alle misure di igiene e sicurezza avanzate che accompagnano e tutelano i passeggeri dalla partenza fino all’arrivo a destinazione: dalla purificazione dell’aria a bordo con i filtri chirurgici HEPA, alle rigorose misure di sanificazione e pulizia delle cabine per garantire che siano completamente igienizzate prima di ogni viaggio.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)