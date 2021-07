IATA: i passeggeri, fiduciosi nella sicurezza a bordo, continuano a sostenere l’uso della maschera

L’International Air Transport Association (IATA) ha riferito che, sulla base del suo ultimo sondaggio sui passeggeri condotto a maggio, la maggior parte dei viaggiatori aerei è fiduciosa sulla sicurezza dei viaggi aerei e supporta l’uso di maschere nel breve termine. Tuttavia, la maggioranza è anche frustrata dai fattori relativi ai protocolli COVID-19, compresa la confusione e l’incertezza sulle regole di viaggio, i requisiti dei test e i costi eccessivi dei test.

Il sondaggio di 4.700 viaggiatori in 11 mercati in tutto il mondo mostra che l’85% ritiene che gli aerei siano accuratamente puliti e disinfettati; il 65% concorda sul fatto che l’aria su un aereo sia pulita come una sala operatoria.

Tra coloro che hanno viaggiato da giugno 2020, l’86% si è sentito al sicuro a bordo grazie alle misure COVID-19: l’89% ritiene che le misure di protezione siano ben implementate, il 90% crede che il personale delle compagnie aeree faccia un buon lavoro nell’applicazione delle misure.

I passeggeri sostengono fortemente l’uso della mascherina a bordo (83%) e l’applicazione rigorosa delle regole sulle mascherine (86%), ma la maggioranza ritiene anche che l’obbligo della mascherina dovrebbe essere eliminato il prima possibile.

“I viaggiatori aerei riconoscono e apprezzano le misure di sicurezza messe in atto per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di COVID-19 durante i viaggi aerei. Sostengono la continuazione di queste misure finché necessario, ma non vogliono che le misure diventino permanenti. Nel frattempo, dobbiamo tutti rispettare le regole e la sicurezza dei compagni di viaggio. È inaccettabile che gli incidenti di passeggeri indisciplinati siano raddoppiati rispetto al 2019 e l’aumento dei comportamenti abusivi fisici è motivo di grande preoccupazione”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Allo stesso tempo, i partecipanti ammettono che comprendere le regole e i requisiti relativi al COVID influisce sulla loro volontà di viaggiare.

Il 70% ha pensato che le regole e i documenti di accompagnamento fossero una sfida da capire, il 67% ha visto organizzare i test come una seccatura, l’89% ha concordato che i governi debbano standardizzare le vaccinations/testing certifications.

“Queste risposte dovrebbero essere un campanello d’allarme per i governi, che devono fare un lavoro migliore per prepararsi alla ripartenza. Quasi due terzi degli intervistati prevede di riprendere a viaggiare entro pochi mesi dal contenimento della pandemia (e dall’apertura delle frontiere). Entro i sei mesi quasi l’85% prevede di tornare a viaggiare. Per evitare il sovraccarico degli aeroporti e delle autorità di controllo delle frontiere, i governi devono accettare di sostituire i processi cartacei con soluzioni digitali come IATA Travel Pass per vaccine and testing documentation”, ha affermato Walsh.

Quasi nove intervistati su dieci apprezzano l’idea di utilizzare un’app mobile per archiviare le credenziali sanitarie di viaggio e l’87% supporta un sistema digitale sicuro per gestire le credenziali sanitarie. Tuttavia, il 75% afferma che utilizzerà un’app solo se avrà il pieno controllo dei dati sui vaccini/test. “IATA Travel Pass consente ai viaggiatori di ricevere, archiviare e condividere le proprie informazioni sanitarie con governi e compagnie aeree, mantenendo sempre il controllo delle informazioni sul proprio dispositivo mobile. Ora è il momento per i governi di facilitare soluzioni digitali come IATA Travel Pass per evitare il caos negli aeroporti quando i viaggi iniziano a tornare”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)