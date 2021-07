Qatar Airways nominata Airline of the Year and Best Business Class ai 2021 AirlineRatings Awards

Qatar Airways è stata nominata ‘Airline of the Year 2021’ da AirlineRatings. La compagnia aerea ha anche vinto i premi ‘Best Middle East Airline’, ‘Best Catering’ e ‘Best Business Class’. Questo segna il terzo anno consecutivo in cui Qatar Airways ha ottenuto il riconoscimento ‘Best Business Class’, riconoscendo il suo prodotto brevettato Qsuite.

L’AirlineRatings ‘Airline of the Year’ award riconosce il meglio dell’aviazione, con particolare attenzione all’innovazione del prodotto, alla buona rete di rotte e alla sicurezza generale. Tutti i premi AirlineRatings vengono assegnati sulla base di rigorosi criteri di valutazione messi insieme da professionisti del settore, con una vasta competenza ed esperienza nel campo dell’aviazione.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Ricevere i premi 2021 Airline of the Year, Best Middle East Airline, Best Catering e Best Business Class da AirlineRatings è particolarmente speciale per Qatar Airways. Negli ultimi 16 mesi l’industria dell’aviazione ha vissuto alcuni dei suoi giorni più bui, ma Qatar Airways ha continuato a operare e a sostenere i nostri passeggeri nonostante molte altre compagnie aeree abbiano interrotto le operazioni a causa della pandemia. Qatar Airways continua a raggiungere nuove vette e a stabilire standard di settore che offrono ai passeggeri un’esperienza senza rivali perché è nel nostro DNA fare tutto con l’eccellenza. Il nostro impegno è fornire il più alto livello possibile di standard di salute e sicurezza sia a terra che in aria, con un servizio a 5 stelle al centro della nostra attività”.

Qsuite, un prodotto brevettato di Qatar Airways, offre una First Class experience nella Business Class cabin. Qsuite presenta il primo double bed in Business Class del settore, oltre a pannelli per la privacy che possono essere riposti, consentendo ai passeggeri nei sedili adiacenti di creare la propria private room, la prima nel suo genere nel settore.

La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente conta oltre 140 destinazioni. Qatar Airways prevede anche politiche di prenotazione flessibili che offrono modifiche illimitate di date e destinazioni di viaggio e rimborsi gratuiti per tutti i biglietti emessi prima del 31 agosto 2021, per i viaggi completati entro il 31 maggio 2022.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)