ACI World: un nuovo tool aiuta gli aeroporti a pianificare gli aumenti di capacità

Airports Council International (ACI) World ha rilasciato un nuovo tool per assistere gli aeroporti nel terminal planning mentre aumentano la capacità, durante la ripresa globale dalla pandemia.

Il nuovo Static Capacity Tool, sviluppato da Redwater Consulting Group, partner commerciale di ACI World, aiuterà gli aeroporti a valutare il livello di risorse e attrezzature necessarie durante il viaggio dei passeggeri in aeroporto e a valutare la lunghezza delle code, il tempo di coda e i breaking points, con un focus particolare sulle sfide derivanti dal distanziamento fisico.

È stato progettato per fornire un metodo semplice per valutare qualsiasi spazio aggiuntivo o i queuing requirements necessari a seguito delle misure di distanziamento fisico COVID-19, oltre all’impatto dell’aggiunta di più punti di processo per affrontare ulteriori controlli sanitari che sono stati introdotti in molti aeroporti.

Lo strumento è facile da usare e non complesso, consentendo ai dipendenti aeroportuali non tecnici di utilizzare il modello attraverso semplici input e un’interfaccia utente pratica, per aiutare gli aeroporti a fornire un’esperienza ai passeggeri efficiente, sicura e senza interruzioni.

“ACI World è determinata a fornire nuove linee guida e strumenti innovativi per supportare i nostri membri aeroportuali mentre il settore continua a navigare verso una ripresa dall’impatto e dagli effetti della pandemia COVID-19″, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Volevamo aiutare gli aeroporti nella loro determinazione a fornire un viaggio ai passeggeri efficiente, sicuro e senza interruzioni, rispettando tutte le distanze fisiche e i requisiti COVID-19.

Fornire supporto ai nostri membri durante il processo di ripartenza e ripristino è una priorità fondamentale per la nostra organizzazione e questa soluzione semplice e a basso costo aiuterà anche gli aeroporti di piccole e medie dimensioni a prevenire i colli di bottiglia negli aeroporti e migliorare l’esperienza dei passeggeri. Ascoltando il feedback dei nostri comitati, abbiamo lavorato con uno dei nostri World Business Partner, Redwater, per sviluppare un capacity tool semplice e intuitivo, per assistere gli aeroporti nella pianificazione delle operazioni man mano che i livelli di passeggeri aumentano. Lo strumento li aiuta a comprendere l’impatto del distanziamento fisico sui punti di processo dei passeggeri, con la lunghezza stimata della coda, mentre pianificano l’aumento del traffico e delle operazioni”.

ACI World ha selezionato Redwater per questo progetto a seguito di un open Request For Proposal process che è stato progettato per soddisfare le esigenze dei membri.

Anthony Cicuttini, Managing Director of Redwater, ha affermato che questo semplice strumento, creato lavorando con ACI, può aiutare gli utenti a ottenere informazioni dettagliate e a ottimizzare le loro operazioni durante il ripristino e oltre: “Abbiamo progettato lo strumento pensando all’utente e mantenuto tutto il più semplice possibile, cosa difficile da ottenere con qualcosa di così complesso come un aeroporto. Gli utenti possono controllare le performance delle loro operazioni esistenti, valutare in che modo le modifiche ai processi influenzeranno le prestazioni o comprendere i requisiti della nuova infrastruttura. Man mano che l’aviazione si riprende, è imperativo che gli aeroporti garantiscano che le loro operazioni possano far fronte alle nuove realtà del settore e pensiamo che questo strumento aiuterà con tale direttiva”.

Lo strumento si concentra sui terminal process points, tra cui Check-in (online, bag drop, traditional desks), security, emigration, immigration, boarding, baggage reclaim. Utilizza average cycle times in ogni punto del processo per generare un tempo di coda complessivo per quel process point.

(Ufficio Stampa ACI World)