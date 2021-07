American Airlines riporta i risultati finanziari del secondo trimestre 2021

American Airlines Group ha presentato oggi i risultati finanziari del secondo trimestre 2021.

Second-quarter net profit pari a $19 milioni, o $0,03 per diluted share. Escludendo i net special items, second-quarter net loss di $1,1 miliardi o ($1,69) per share.

Ricavi del secondo trimestre pari a $7,5 miliardi, in aumento dell’87% rispetto al primo trimestre 2021.

American ha accelerato il processo di riduzione dell’indebitamento con il pagamento anticipato di un $950 milion spare parts term loan.

“Abbiamo adottato una serie di misure per consolidare la nostra attività attraverso il nostro Green Flag Plan e ciò è dimostrato nei risultati del secondo trimestre”, ha affermato il presidente e CEO di American, Doug Parker. “Abbiamo rimodellato la nostra rete, semplificato la nostra flotta e reso più efficiente la nostra struttura dei costi. La green flag è caduta e siamo pronti, grazie agli enormi sforzi e alla dedizione del team di American Airlines”.

Il daily cash burn rate della compagnia è diventato positivo per il secondo trimestre a un cash build rate di circa $1 milione al giorno. American ha chiuso il secondo trimestre con un record di circa $21,3 miliardi di liquidità disponibile totale. American è impegnata a migliorare il proprio bilancio. La compagnia ora prevede di ridurre il proprio debito di oltre $15 miliardi entro la fine del 2025 rispetto alla precedente previsione da $8 miliardi a $10 miliardi.

American e JetBlue continuano a offrire vantaggi ai clienti per creare un’esperienza cliente senza interruzioni. A partire da questo autunno, anche gli AAdvantage elite e TrueBlue Mosaic members inizieranno a beneficiare dei vantaggi di entrambi i vettori. AAdvantage è ora l’unico programma fedeltà che consente opportunità di guadagno quando si vola su tre vettori statunitensi: American, JetBlue e Alaska Airlines.

Come risultato della Northeast Alliance di American con JetBlue, i viaggiatori di New York e Boston stanno vedendo opportunità di viaggio notevolmente ampliate, con nuovi servizi non-stop e rotte aggiuntive in codeshare. Come parte dell’alleanza, American e JetBlue opereranno più di 700 voli giornalieri da New York e Boston questo inverno, offrendo ai clienti una scelta più ampia rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea.

American si impegna a rafforzare la propria attività e tornare alla redditività concentrandosi sui suoi tre obiettivi strategici: creare un’esperienza cliente di livello mondiale, rendere la cultura un vantaggio competitivo e costruire American per prosperare sempre.

Per creare un’esperienza cliente di livello mondiale, American prevede di operare più di 150 nuove rotte quest’estate, comprese diverse nuove destinazioni e una maggiore connettività a Miami, Austin, Texas e Orlando, Florida. Durante la stagione estiva, American prevede di far volare oltre il 90% della sua capacità di posti domestica e l’80% della sua capacità di posti internazionali, in ogni caso rispetto al 2019.

American ha collaborato con VeriFLY per espandere le capacità dell’app per includere la verifica della vaccinazione COVID-19, che è ora disponibile in 11 paesi, con altri pianificati nel terzo trimestre. L’utilizzo di VeriFLY da parte dei clienti è quadruplicato dal primo trimestre e l’app può essere utilizzata nelle corsie di check-in veloci nella maggior parte degli hub degli aeroporti statunitensi.

Per rendere la cultura un vantaggio competitivo, American ha rafforzato il suo personale completando tutti i required recall pilot training e riportando al lavoro più di 3.000 membri del team, con migliaia di assistenti di volo in più che tornano questo autunno. Finora American ha assunto quasi 3.500 nuovi membri del team nel 2021 e prevede di assumere 350 piloti quest’anno e più di 1.000 piloti e 800 assistenti di volo nel 2022.

Per costruire un American che prosperi per sempre, la compagnia è impegnata a sviluppare un obiettivo basato sulla scienza per ridurre le proprie emissioni di gas serra entro il 2035, sostenendo l’attuale impegno della compagnia aerea di raggiungere net zero emissions entro il 2050. American ha inoltre concordato i termini per l’acquisto fino a 10 milioni di galloni di carburante per aviazione sostenibile a emissioni zero (SAF) prodotto da Prometheus Fuels, che utilizza un nuovo processo per produrre combustibili per il trasporto a zero emissioni di carbonio, incluso il SAF. Ha inoltre annunciato l’investimento in Vertical Aerospace, una delle principali attività di ingegneria e aeronautica con sede nel Regno Unito che sviluppa velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticali.

American continuerà a far corrispondere la sua capacità con le tendenze delle prenotazioni osservate. Sulla base delle tendenze attuali, la compagnia prevede che la sua capacità nel terzo trimestre diminuirà di circa il 15%-20% rispetto al terzo trimestre 2019. American prevede che le sue entrate totali del terzo trimestre diminuiranno di circa il 20% rispetto al terzo trimestre 2019. American prevede inoltre che il third quarter pre-tax margin excluding net special items sarà compreso tra il 3% negativo e il 7% negativo.

