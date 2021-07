Wizz Air annuncia quattro nuove rotte internazionali dall’Italia

Wizz Air annuncia oggi quattro nuove rotte internazionali: da Milano Malpensa a Marrakech e Gran Canaria, da Roma Fiumicino a Gran Canaria e da Bologna a Casablanca. A partire da ottobre i passeggeri italiani avranno un’opportunità per scoprire la ricca cultura e la storia di questi luoghi con un comodo programma WIZZ e tariffe interessanti.

“Con l’apertura di nuove rotte italiane, Wizz Air sottolinea ulteriormente il suo impegno nel mercato italiano e offre ai propri clienti e ai visitatori del Paese servizi di viaggio aereo convenienti. Le operazioni di WIZZ nel Paese contribuiranno ulteriormente allo sviluppo dell’economia locale, dell’aviazione e del turismo, fornendo opportunità di viaggio a basso costo e di alta qualità”, afferma Wizz Air.

Wizz Air ha introdotto una gamma di misure igieniche avanzate, per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.

Wizz Air offre inoltre ai suoi passeggeri una varietà di servizi e strumenti per una programmazione del viaggio sicura e confortevole. Pertanto, aggiungendo WIZZ Flex a una prenotazione, i passeggeri possono essere certi che se le circostanze cambiano, o semplicemente desiderano viaggiare in una data diversa o verso una destinazione differente, possono riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Fornire un ulteriore livello di protezione per le prenotazioni dei passeggeri è una tranquillità in questi tempi incerti. Inoltre, Wizz Air ha recentemente introdotto il suo chatbot Amelia, che consente ai clienti di acquisire facilmente informazioni relative ai propri voli.

Paulina Gosk, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare quattro nuove rotte dall’Italia. Riteniamo che questi nuovi voli rafforzeranno i collegamenti culturali ed economici tra Italia, Marocco e Spagna, offrendo ai passeggeri servizi di viaggio aereo ancora più convenienti. Wizz Air fa tutto il possibile affinché i suoi clienti possano godere di un’esperienza di viaggio sicura e senza intoppi. Il nostro equipaggio non vede l’ora di accogliere i viaggiatori a bordo della nostra moderna flotta”.

Milano Malpensa – Marrakesh: Martedì, Giovedì, Sabato, Domenica, dal 2 Ottobre 2021.

Milano Malpensa – Gran Canaria: Giovedì, Domenica, dal 3 Ottobre 2021.

Roma Fiumicino – Gran Canaria: Giovedì, Domenica, dal 3 Ottobre 2021.

Bologna – Casablanca: Mercoledì, Domenica, dal 3 Ottobre 2021.

