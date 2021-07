News Brevi – 22.07.2021

LEONARDO: SIGLATO ACCORDO SINDACALE PER PRE-PENSIONAMENTI NELLA DIVISIONE AEROSTRUTTURE – Leonardo e le organizzazioni sindacali nazionali hanno sottoscritto un Accordo per il pre-pensionamento, ex art. 4 Legge 92/2012, c.d. Legge Fornero, che coinvolgerà fino a 500 dipendenti che matureranno i requisiti per accedere alla misura del prepensionamento nel triennio 2021-2023. Questo Accordo si colloca nell’ambito di un percorso relazionale con il quale Leonardo e le Organizzazioni Sindacali, a partire dall’Accordo Quadro del 17 dicembre 2020, hanno condiviso di gestire la riduzione congiunturale dei volumi attraverso un mix di strumenti, ad attivazione progressiva, rappresentati da azioni gestionali, normative e contrattuali. In particolare, questo intervento, condiviso con le organizzazioni sindacali, si va ad associare, come pianificato, alla ricollocazione progressiva delle risorse in altre Divisioni del Gruppo già in atto dall’ultimo trimestre del 2020.

KLM LANCIA IL SERVIZIO DI CONTROLLO IN ANTICIPO DEI DOCUMENTI RELATIVI AL COVID-19 – I clienti KLM che viaggiano verso un numero selezionato di destinazioni possono ora far controllare in anticipo i documenti di viaggio relativi al coronavirus necessari. COVID-19 check | Upload@Home è un nuovo servizio con cui il cliente può viaggiare ben preparato e senza intoppi. KLM comprende che viaggiare con tutti i requisiti può essere una sfida al momento, soprattutto perché le regole differiscono per paese e possono cambiare. Pre-convalidare i documenti richiesti dalla destinazione tramite Upload@Home significa che i clienti hanno la certezza in anticipo che la loro documentazione è in ordine. Il controllo anticipato dei documenti può anche accelerare il processo di check-in in aeroporto. La partecipazione a Upload@Home è gratuita e volontaria. Con questo servizio, KLM vuole aiutare i propri clienti nel miglior modo possibile con le complesse regole di ingresso del paese di destinazione. Il controllo online dei documenti COVID-19 è ora disponibile per tutti i voli KLM per Amsterdam e per i voli KLM da o via Amsterdam a Curaçao, Dubai, Lima, St Martin, Istanbul, Germania e Spagna. Il numero di destinazioni per le quali è disponibile Upload@Home è destinato ad aumentare nel prossimo futuro. I clienti che hanno prenotato un volo per una di queste destinazioni riceveranno un invito a partecipare. Raccolti i documenti richiesti e caricati fino a 5 ore prima della partenza, i clienti riceveranno il risultato via e-mail, di solito entro un’ora. Il personale KLM che effettua il controllo è disponibile dalle ore 06.00 alle ore 22.00 CET. I clienti che hanno fatto controllare i documenti online in anticipo tramite Upload@Home devono solo mostrare il passaporto o la carta d’identità e l’eventuale visto. Tuttavia, KLM consiglia di portare sempre con sé in aeroporto copie cartacee dei documenti relativi al coronavirus richiesti, poiché i clienti potrebbero doverle esibire all’arrivo a destinazione. “Il viaggio è attualmente complicato, perché i paesi hanno requisiti di ingresso diversi che possono anche cambiare rapidamente. Per KLM è importante alleggerire il più possibile i nostri clienti. Ecco perché COVID-19 check | Upload@Home è stato creato. Questo servizio innovativo significa che i clienti KLM possono recarsi in aeroporto in tutta tranquillità, perché sanno per certo di avere i documenti di viaggio necessari in ordine”, afferma Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience KLM.

IATA E IATAN PARTNER PER OFFRIRE CORSI AGLI US TRAVEL AGENTS – L’International Air Transport Association (IATA) e l’International Airlines Travel Agent Network (IATAN), un dipartimento di IATA che serve l’industria dei viaggi e del turismo degli Stati Uniti, hanno annunciato che i travel and tourism diploma courses di IATA riconosciuti a livello mondiale vengono ora offerti agli esistenti e aspiranti professionisti del settore dei viaggi con sede negli Stati Uniti, in collaborazione con la Airlines Reporting Corporation (ARC). I corsi mirano a fornire agli studenti conoscenze e competenze pratiche e pertinenti del settore che sono molto apprezzate dai datori di lavoro. Mentre la pandemia di COVID-19 ha devastato le industrie dei viaggi e del turismo, il traffico interno degli Stati Uniti si sta riprendendo rapidamente. IATA e Tourism Economics hanno recentemente previsto un ritorno globale al numero di passeggeri pre-pandemia nel 2023. Completando i corsi di diploma, i professionisti dei viaggi possono assicurarsi di essere pienamente preparati a sfruttare le opportunità emergenti. Nel corso degli anni, gli IATA’s Travel and Tourism Diploma courses hanno contribuito a plasmare le carriere di oltre 100.000 professionisti dei viaggi in tutto il mondo.

EASA: SESSIONE INFORMATIVA SULLE NUOVE SPECIFICHE DI CERTIFICAZIONE RIGUARDANTI HUMAN FACTORS IN ROTORCRAFT DESIGN – EASA sta organizzando una sessione informativa sulle nuove specifiche di certificazione che riguardano Human Factors in Rotorcraft design, seguendo la nota esplicativa inclusa nella ED Decision al riguardo. La sessione ha l’obiettivo di garantire che tutte le parti interessate abbiano un’adeguata comprensione della nuova specifica di certificazione, dei mezzi di conformità associati e del materiale di orientamento. Servirà inoltre a condividere con le parti interessate le aspettative di EASA, gli errori comuni e le migliori pratiche. Questa sessione informativa sarà condotta tramite webex e sarà suddivisa in due mezze giornate. Si prevede che l’introduzione di questa specifica di certificazione riduca il rischio di errori di progettazione attribuibili all’HF che possono portare o contribuire a incidenti o inconvenienti. Questa nuova specifica di certificazione fa parte della EASA Rotorcraft Safety Roadmap come identificata nell’European Plan for Aviation Safety (EPAS 2021-2025). L’iscrizione sarà possibile fino a 3 settimane prima di ogni evento e la partecipazione sarà confermata da EASA 2 settimane prima dell’evento.

LA CNN VISITA LE MRO FACILITIES DI IBERIA – All’interno del programma ‘Quest Means Business’ di Richard Quest, la CNN ha visitato le MRO facilities di Iberia. Il giornalista Richard Quest e il Director of Maintenance, Andy Best, hanno visitato gli hangar e le strutture di manutenzione di Iberia, dove fornisce servizi alle compagnie aeree di IAG e dove gli aerei sono stati parcheggiati durante la pandemia.