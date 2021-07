Eve e Flapper sviluppano Urban Air Mobility operations in Latin America

Eve Urban Air Mobility Solutions, Inc. (“Eve”), una società Embraer, e Flapper Tecnologia, SA (“Flapper”), una piattaforma di aviazione privata on-demand, hanno annunciato oggi una partnership volta a sviluppare l’Urban Air Mobility (UAM) in America Latina. La partnership servirà come proof-of-concept (POC) per le future operazioni regionali dell’electrical vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft di Eve, noto anche sul mercato come EVA (Electrical Vertical Aircraft).

Eve prevede di fornire a Flapper fino a 25.000 ore di volo all’anno nelle principali città del Sud America, tra cui San Paolo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte (tutte in Brasile), Santiago del Cile (Cile), Bogotá (Colombia), e Città del Messico (Messico). Le parti intendono promuovere una culture of on-demand UAM booking utilizzando elicotteri per fungere da raccolta dati per il futuro sviluppo dell’EVA. Questo accordo ha il potenziale per portare fino a 25 Electric Vertical Aircraft (EVA) di Eve sulla piattaforma di Flapper.

Sostenuta da oltre 50 anni di storia di Embraer nella produzione e certificazione comprovata di velivoli, Eve offre un EVA a emissioni zero, a basso rumore e rispettoso della comunità basato su un design semplice e intuitivo incentrato sull’uomo. Eve continua a raggiungere traguardi di sviluppo, tra cui il primo volo del simulatore di ingegneria nel luglio 2020 e un proof of concept nell’ottobre 2020. Parallelamente, il progetto Urban Air Traffic Management (UATM) di Eve ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua collaborazione con l’United Kingdom’s Civil Aviation Authority (CAA), per sviluppare un ambiente scalabile necessario per ospitare i voli UAM.

“La portata regionale di Flapper, combinata con la sua rivoluzionaria tecnologia on-demand, ne fanno un partner ideale per la futura espansione delle nostre operazioni in America Latina. L’implementazione dell’aereo a emissioni zero di Eve consentirà all’azienda di democratizzare l’UAM a nuove parti interessate e mercati chiave, come Brasile, Messico, Colombia e Cile. Questo è un elemento importante per estendere la leadership globale di Eve nello spazio UAM”, ha affermato Andre Stein, Presidente e CEO di Eve.

“Sei delle dieci più grandi flotte di elicotteri urbani si trovano in America Latina e la regione vanta attualmente la più densa infrastruttura di elicotteri al mondo. Insieme a una tradizionalmente alta accettazione dell’UAM nei nostri mercati operativi, ciò ci rende perfettamente posizionati per guidare la rivoluzione della mobilità aerea nel settore. Grazie alla nostra partnership con Eve, speriamo di espandere la nostra attuale rete pay-per-seat e implementare una transizione graduale verso tipi di fornitura più agili ed efficienti. Riteniamo che il track record del team di Eve nel fornire soluzioni AAM affidabili sia della massima importanza per il successo di progetti simili in qualsiasi parte del mondo”, ha evidenziato Paul Malicki, CEO di Flapper.

