Air Canada presenta i risultati finanziari del secondo trimestre 2021

Air Canada ha presentato oggi i risultati finanziari del secondo trimestre 2021.

Ricavi operativi pari a $837 milioni, con un aumento di $310 milioni o del 59% rispetto al secondo trimestre 2020. Negative EBITDA, excluding special items, di $656 milioni, comparato al negative EBITDA (excluding special items) di $832 milioni nello stesso trimestre del 2020.

Operating loss di $1,133 miliardi, rispetto a una perdita operativa di $1,555 miliardi nel secondo trimestre 2020.

Net cash burn di $745 milioni, circa $8 milioni al giorno in media. Unrestricted liquidity di quasi $9,8 miliardi al 30 giugno 2021.

Air Canada ha registrato una net loss di $1,165 miliardi, o $3,31 per diluted share, nel secondo trimestre 2021, rispetto a una net loss di $1,752 miliardi, o $6,44 per diluted share, nel secondo trimestre 2020.

“La pandemia COVID-19 ha continuato a pesare su Air Canada e sull’industria delle compagnie aeree canadesi nel secondo trimestre, con il suo impatto sui viaggi riflesso nei nostri risultati. I nostri dipendenti, come hanno sempre fatto, si sono concentrati sulla cura dei nostri clienti, mentre li trasportavano in sicurezza alle loro destinazioni, e hanno continuato a garantire la gestione prudente della nostra compagnia. Li ringrazio per la loro cura, creatività e duro lavoro in questo ambiente molto impegnativo e complesso”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

“Siamo lieti di vedere l’aumento dei tassi di vaccinazione e il più recente allentamento basato sulla scienza delle restrizioni di viaggio in Canada. L’eliminazione del periodo di quarantena per i canadesi di ritorno completamente vaccinati e la rimozione di altre restrizioni di viaggio annunciate a giugno hanno portato a un aumento significativo delle prenotazioni. Prevediamo che questa tendenza aumenterà ulteriormente dopo l’annuncio del 19 luglio, che ha comunicato i cambiamenti positivi per le restrizioni di viaggio canadesi. I nostri dipendenti e altre parti interessate dovrebbero essere incoraggiati dalle tendenze positive del settore e dal forte miglioramento delle prospettive che vediamo per la nostra compagnia aerea. Tuttavia , come abbiamo storicamente fatto, continueremo a gestire sia la nostra struttura dei costi che il bilancio in modo molto conservativo.

Il nostro cash burn nel secondo trimestre di circa 8 milioni di dollari in media al giorno è stato migliore rispetto alle proiezioni precedenti di 13-15 milioni di dollari. Lo attribuiamo all’aumento delle prenotazioni e ai nostri continui controlli efficaci sui costi. Abbiamo chiuso il trimestre con quasi 9,8 miliardi di dollari in unrestricted liquidity. Abbiamo visto nei paesi in cui la riapertura è più avanti rispetto al Canada che l’allentamento delle restrizioni di viaggio non solo facilita i viaggi, ma guida anche una domanda aggiuntiva di viaggi aerei e fornisce un potente stimolo all’attività economica complessiva. La nostra attuale tendenza alle prenotazioni sembra essere la prova di ciò e il recente allentamento science-based delle restrizioni di viaggio non solo consente ai clienti di viaggiare, ma aumenta ulteriormente la loro fiducia nel fare piani di viaggio. Tenendo conto di tutti questi fattori, possiamo dire con ottimismo che stiamo girando l’angolo e ci aspettiamo di vedere presto miglioramenti finanziari correlati, come evidenziato dalla nostra cash burn guidance di $3-5 milioni al giorno per il terzo trimestre”.

“Siamo entusiasti e pronti a dare il bentornato ai nostri clienti in numero maggiore e a presentare loro i numerosi miglioramenti che abbiamo apportato per migliorare il loro viaggio. Rimango pienamente fiducioso che Air Canada ricostruirà più forte e salirà più in alto che mai”, ha concluso Rousseau.

Nel secondo trimestre 2021, Air Canada ha aumentato la sua ASM capacity del 78% rispetto al secondo trimestre 2020 (una riduzione dell’86% rispetto al secondo trimestre 2019).

Il 14 giugno 2021, Air Canada e Air Canada Cargo hanno annunciato un elenco iniziale di rotte pianificate per i Boeing 767-300ER Freighter che entreranno in servizio nel 2021. Da marzo 2020, Air Canada ha operato più di 10.000 voli all-cargo utilizzando i suoi wide-body passenger aircraft, inclusi alcuni Boeing 777 e Airbus A330 modificati temporaneamente, che hanno spazio di carico aggiuntivo disponibile a causa della rimozione dei sedili dalla cabina passeggeri.

Il 15 giugno 2021 Air Canada ha annunciato il suo programma estivo di punta che serve un totale di 50 destinazioni canadesi da costa a costa. Il programma è stato sviluppato per far progredire la ripresa economica del Canada e per supportare le attività turistiche e ricettive del paese durante l’importante periodo estivo.

Il 19 luglio 2021 Air Canada ha annunciato il suo programma transfrontaliero estivo, che comprende 55 rotte e 34 destinazioni negli Stati Uniti, con un massimo di 220 voli giornalieri tra Stati Uniti e Canada. Il nuovo programma coincide con l’allentamento delle restrizioni di viaggio canadesi tra i due paesi a partire dal 9 agosto 2021.

Air Canada prevede di aumentare la ASM capacity nel terzo trimestre 2021 rispetto allo stesso trimestre 2020 di circa l’85%. Nel terzo trimestre 2021, rispetto allo stesso periodo 2019, la ASM capacity dovrebbe diminuire di circa il 65%. La compagnia aerea continua ad adeguare dinamicamente la capacità e ad adottare altre misure necessarie per tenere conto delle linee guida sulla salute pubblica, delle restrizioni di viaggio a livello globale e della domanda passeggeri.

Air Canada prevede un net cash burn di $280-$460 milioni (o $3 – $5 milioni al giorno, in media) nel terzo trimestre 2021.

