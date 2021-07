Gulfstream supera le 500 In-Flight connectivity service installations

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi di aver superato le 500 installazioni della Inmarsat Jet ConneX in-flight connectivity platform su large-cabin aircraft. La robusta soluzione Wi-Fi è disponibile sui nuovi aeromobili e può essere adattata su aeromobili esistenti idonei.

“I Gulfstream owners si aspettano una transizione senza soluzione di continuità dalla vita a terra alla vita sui loro aerei, rendendo essenziale la connettività”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Questa pietra miliare illustra il nostro impegno per le performance con connettività ad alta velocità e maggiore produttività, consentendo ai nostri aerei di essere davvero uffici nei cieli. In qualità di leader del settore nelle Jet ConneX installations, Gulfstream si impegna a fornire ai nostri clienti prodotti e servizi di prima qualità”.

Jet ConneX è alimentato dall’Inmarsat’s global Ka-band satellite network, che fornisce un’ampia copertura Internet, supportando lo streaming video, la condivisione di file e altro ancora. Certificato dalla U.S. Federal Aviation Administration e dall’European Union Aviation Safety Agency, trasmette a una velocità di circa 20 megabit al secondo. La sua copertura è mondiale e affidabile su terra e acqua in tutte le fasi del volo, con una copertura estesa sulle regioni polari in arrivo.

Gli Honeywell and Satcom Direct hardware and technology completano il Gulfstream’s Connectivity Service. “Siamo lieti di celebrare la 500° installazione della nostra Jet ConneX in-flight broadband solution sugli aerei Gulfstream e orgogliosi della loro continua fiducia in Inmarsat”, ha affermato Kai Tang, head of business and general aviation, Inmarsat. “Questo traguardo è una testimonianza dell’Inmarsat ecosystem of partners e del nostro impegno congiunto a fornire il più alto standard di connettività globale a Gulfstream e ai suoi clienti, per i quali è accettabile solo la customer experience più affidabile e coerente. Non vediamo l’ora di sfruttare questo slancio e di lavorare fianco a fianco con Gulfstream sulle prossime 500 installazioni e oltre”.

La Inmarsat Jet ConneX solution è disponibile per tutti i large-cabin aircraft in produzione, inclusi Gulfstream G650, Gulfstream G650ER, Gulfstream G500, Gulfstream G600 e il nuovo Gulfstream G700. È anche disponibile come opzione di retrofit su in-service large-cabin Gulfstream aircraft, inclusi Gulfstream GIV, Gulfstream GV, Gulfstream G450 e Gulfstream G550.

(Ufficio Stampa Gulfstream – Photo Credits: Gulfstream)