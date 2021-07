News Brevi – 24.07.2021

SKY EXPPRESS: SESTO AIRBUS A320NEO IN FLOTTA – SKY express informa: “SKY express dà il benvenuto al suo sesto Airbus A320neo e rinforza la flotta. L’aeromobile si unisce agli altri cinque che già operano su destinazioni internazionali: Brussels, Dortmund, Hamburg, Larnaca, London, Lyon, Nantes, Paris. Dall’Italia SKY express opera con un volo diretto Roma – Atene, 6 volte alla settimana. Da Atene, i passeggeri potranno scegliere tra 35 destinazioni servite dal network SKY express, il più grande network domestico in Grecia”.

AIRBUS AUTOMATIZZA LA SOLAR ARRAY PRODUCTION – Presso la struttura Airbus Defence and Space di Ottobrunn, in Germania, “Sirius” prende una cella solare e la posiziona sulla piattaforma girevole. Il connettore della cella viene quindi collegato e saldato, seguito dall’inserimento dell’unità finita in un magazine. E l’intero processo ricomincia. Sirius e 17 “colleghi” robot (tutti chiamati con il nome di stelle nella Via Lattea) costituiscono il cuore del primissimo impianto di produzione di pannelli solari completamente automatizzato d’Europa, che ha iniziato le operazioni questo mese. Gli array solari vengono utilizzati su satelliti e veicoli spaziali per fornire energia che viene convertita dalla luce solare. Airbus ha investito più di 15 milioni di euro nella struttura, con questa nuova linea di produzione Industry 4.0 che funge da progetto di punta per la strategia industriale dell’azienda. “Sirius non si stanca mai e non commette errori”, afferma il Sirius manager, Jens Birkel, responsabile della produzione e dei test dei pannelli solari presso Airbus ad Ottobrunn. Da una singola cella a un pannello solare completo, i robot eseguono un totale di 60 passaggi in sei stazioni. Dopo che Sirius ha caricato le singole celle solari nella linea di produzione, “Vega” lamina le celle con una copertura in vetro per proteggerle dalle radiazioni cosmiche nello spazio. “Capella” salda quindi i diodi alle celle solari, prima che “Bellatrix” li colleghi insieme in strings, come vengono chiamate le singole sezioni di un array solare. “Antarix” pulisce i pannelli e li prepara all’adesione. Una volta completato, “Rigel” prende il sopravvento e inserisce le singole sezioni nel pannello solare. “La struttura di Ottobrunn combina automazione, robotizzazione, digitalizzazione e intelligenza artificiale per aumentare la nostra produttività, qualità ed efficienza dei costi”, ha spiegato Andreas Vogel, Head of Engineering & Operations presso Spacecraft Equipment.

EMIRATES VOLA VERSO QUASI 40 DESTINAZIONI QARANTINE-FREE – Emirates informa: “I viaggiatori che hanno procrastinato i programmi per l’estate o che stanno ancora riflettendo su dove fare la tanto attesa vacanza, ora hanno l’opportunità di prenotare viaggi verso destinazioni libere dalla quarantena con Emirates. I clienti possono prenotare le proprie vacanze estive per quasi 40 destinazioni senza quarantena. I clienti Emirates possono anche semplificare i loro piani di viaggio e prenotare pacchetti estivi senza quarantena con Emirates Holidays. I clienti Emirates viaggiano con la certezza che le più recenti misure di salute e sicurezza sono in atto in ogni fase del viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless per facilitare i clienti attraverso l’aeroporto di Dubai. Emirates continua a guidare il settore con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo dinamico. Questi includono iniziative di assistenza clienti come politiche di prenotazione flessibili, copertura assicurativa multirischio, l’aiutare i clienti fedeli a mantenere le loro miglia e lo stato del livello. La compagnia aerea fornisce le informazioni più recenti sul suo hub informativo COVID-19, compresi i requisiti di ingresso, le restrizioni di viaggio e tutte le sue iniziative per il benessere dei clienti. Per ulteriori informazioni su Emirates, comprese le modalità di prenotazione dei voli e un elenco completo di termini e condizioni, visitare il sito www.emirates.com, l’agente di viaggio o l’ufficio vendite locale di Emirates”.