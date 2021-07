Rolls-Royce consegna il generatore per il più potente hybrid-electric propulsion system in aerospace

Il generatore che sarà al centro del più potente hybrid-electric aero power and propulsion systems nel settore aerospaziale è arrivato per l’installazione presso il testbed.

Il generatore e la relativa elettronica di potenza sono stati consegnati al Testbed 108 recentemente rinnovato a Bristol, Regno Unito, dallo stabilimento Rolls-Royce di Trondheim, Norvegia, dopo aver completato un ampio programma di test di sviluppo. Farà parte del 2.5 megawatt (MW) Power Generation System 1 (PGS1) demonstrator programme, per i futuri regional aircraft. Oltre alla propulsione ibrida-elettrica, il generatore potrebbe essere utilizzato anche come parte di un “more-electric” system for larger aircraft o all’interno di future applicazioni terrestri o marine.

PGS1 costituisce un elemento importante della strategia di sostenibilità, che include lo sviluppo di sistemi di propulsione e alimentazione elettrica innovativi.

Rolls-Royce ha già testato l’AE2100 engine element, specialist controls and thermal management system presso il Testbed 108 (leggi anche qui).

Adam Newman, Chief Design Engineer, Aviation Futures, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare il generatore sul nostro nuovo testbed e iniziare a integrare completamente PGS1. Questa è una pietra miliare del programma, che riunisce il lavoro dei team nel Regno Unito e in Norvegia che hanno lavorato così duramente per portarci a questo punto. È un grande privilegio essere coinvolti in un lavoro così importante: lo sviluppo di electrical power systems innovativi fa parte della nostra strategia di sostenibilità per il futuro.

Il nostro generatore ha le dimensioni di un barile di birra, ma produce abbastanza elettricità per alimentare continuamente circa 2.500 case, il che sta aprendo nuove strade in termini di ciò che è fisicamente possibile. Al termine dei test, avremo una base per megawatt-level power for future hybrid aircraft”.

Sia Testbed 108 che PGS1 sono stati supportati dall’UK Aerospace Technology Institute’s MegaFlight project, mentre 2.5MW electrical generator, motor and power electronics design, realizzati e testati a Trondheim, sono stati supportati dall’EU Clean Sky 2 programme.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)