easyJet annuncia un nuovo collegamento tra Napoli e Sharm el-Sheikh per il prossimo inverno

easyJet arricchisce l’offerta dall’aeroporto di Napoli per chi ama godere del mare e del sole anche fuori stagione, collegando lo scalo con Sharm el-Sheikh. La rotta è in vendita da sabato 24 luglio sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS – e sarà operativa durante la stagione invernale 2021-2022.

Il nuovo volo verso Sharm el-Sheikh sarà operativo a partire dal 3 novembre, con frequenza bisettimanale, il mercoledì e il sabato. Aumenta quindi l’offerta da e per l’Egitto (la compagnia collega già lo scalo con Hurghada) e salgono così a 33 le destinazioni nazionali e internazionali raggiungibili dall’aeroporto di Napoli – Capodichino con voli easyJet.

La nuova rotta invernale si aggiunge a quelle già disponibili quest’estate che collegano il capoluogo campano con le destinazioni più amate per le vacanze come le isole greche di Rodi, Mykonos e Corfù (oltre alla città di Atene), e quelle spagnole come Palma di Maiorca, Minorca e Ibiza, insieme a quelle più popolari dell’estate italiana, come la Sicilia e la Sardegna.

(Ufficio Stampa easyJet)