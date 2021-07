Ryanair riporta una perdita di 273 milioni di euro nel primo trimestre 2021

Ryanair Holdings plc ha riportato una perdita nel primo trimestre 2021 (chiuso il 30 giugno 2021) di 273 milioni di euro, rispetto a una perdita nel primo trimestre dell’anno scorso (chiuso il 30 giugno 2020) di 185 milioni di euro (-47%). I ricavi sono pari a €371m, contro €125m lo scorso anno (+196%).

Il traffico del primo trimestre è rimbalzato da 0,5 a 8,1 milioni, grazie al recupero della capacità a maggio e giugno.

L’indebitamento finanziario netto è passato da 2,28 miliardi di euro al 31 marzo a 1,66 miliardi di euro al 30 giugno (bond da 850 milioni di euro rimborsato a giugno).

379 nuove rotte e 10 nuove basi annunciate per il 2021.

Il CEO di Ryanair Holdings Group, Michael O’Leary, ha dichiarato: “Il Covid-19 ha continuato a devastare la nostra attività durante il primo trimestre, con la cancellazione della maggior parte dei voli di Pasqua e un allentamento più lento del previsto delle restrizioni di viaggio a maggio e giugno. Abbiamo mantenuto gli aerei e gli equipaggi aggiornati per tutto il trimestre e reclutato personale di cabina aggiuntivo per consentirci di riprenderci rapidamente nel secondo trimestre, man mano che le restrizioni Covid si attenuano. Il lancio il 1° luglio degli EU Digital Covid Certificates (“DCC”) e l’eliminazione della quarantena per gli arrivi di vaccinati nel Regno Unito da metà luglio hanno fatto registrare un aumento delle prenotazioni nelle ultime settimane. I prezzi rimangono al di sotto dei livelli pre Covid-19 e continuerà ad esserci un grande valore per gli ospiti Ryanair che viaggiano quest’estate mentre ci concentriamo sul recupero di traffico, posti di lavoro e turismo attraverso la nostra rete europea. Sulla base delle prenotazioni attuali (vicine), prevediamo che il traffico aumenterà da oltre 5 milioni a giugno a quasi 9 milioni a luglio e oltre 10 milioni ad agosto, a condizione che non ci siano ulteriori battute d’arresto in Europa”.

“Ryanair ha ripetutamente dimostrato che possiamo aumentare il traffico riducendo il nostro impatto sull’ambiente. Nei prossimi 5 anni il nostro traffico raggiungerà i 200m p.a. Ciò sarà ottenuto con una flotta che bilancia la domanda di tariffe basse con la necessità di un volo sostenibile. Il nostro nuovo aeromobile B737-8200 “Gamechanger” (un investimento di oltre 22 miliardi di dollari) offre il 4% di posti in più, ma riduce il consumo di carburante del 16% e del 40% di emissioni acustiche, contribuendo a ridurre significativamente le emissioni di CO2 e il rumore nel prossimo decennio. Il primo B737-8200 “Gamechanger” è stato consegnato a giugno (12 per il picco della S.21).

Continuiamo a lavorare attivamente con l’UE, i fornitori di carburante e i produttori di aeromobili per incentivare l’uso sostenibile dei SAF. Stiamo lavorando con A4E e la Commissione UE per accelerare la riforma del Single European Sky, per ridurre al minimo i ritardi ATC e ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2. L’obiettivo di Ryanair è di alimentare il 12,5% dei nostri voli con SAF entro il 2030 (ben prima del 5% recentemente ordinato dalle proposte UE Fit for 55). All’inizio di questo mese abbiamo lanciato un nuovo calcolatore di carbonio che consente ai clienti di compensare (volontariamente) la propria impronta di carbonio su ogni volo Ryanair prenotato. Queste iniziative aiuteranno Ryanair a raggiungere il nostro obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 per passeggero/km del 10% a soli 60 grammi entro il 2030″.

“I Q1 scheduled revenue sono aumentati del 91% a 192 milioni di euro, a causa di un aumento del traffico da 0,5 a 8,1 milioni (load factor del 73%). Buono l’andamento degli ancillary revenue, che hanno generato ca. 22€ a passeggero, poiché più ospiti scelgono l’imbarco prioritario e il posto riservato. Di conseguenza, i ricavi totali sono aumentati di quasi il 200% a oltre 370 milioni di euro nel primo trimestre. I costi operativi sono aumentati del 116% a 675 milioni di euro, trainati principalmente da costi variabili come carburante, aeroporti e movimentazione, oneri di rotta.

A giugno Ryanair ha preso in consegna i primi 3 aerei B737-8200 “Gamechanger” dal nostro portafoglio ordini di 210. Il feedback dei nostri ospiti è clamorosamente positivo in quanto godono di spazio extra per le gambe e del 40% in meno di rumore. Speriamo di aumentare la nostra flotta Gamechanger a oltre 60 in anticipo rispetto all’S.22. Questi nuovi velivoli porteranno la nostra crescita del traffico a 200m p.a. entro FY26”.

“Il bilancio di Ryanair è uno dei più solidi del settore con un rating creditizio BBB (S&P e Fitch), 4,06 miliardi di euro in cash e quasi il 90% della nostra flotta B737 libera a fine trimestre. A maggio Ryanair ha emesso un’obbligazione a 5 anni non garantita da 1,2 miliardi di euro con una cedola minima dello 0,875%. Nel mese di giugno il Gruppo ha rimborsato l’1,875% bond di €850 milioni (2014) in scadenza. I forti flussi di cassa operativi e i rimborsi dei fornitori hanno portato a una riduzione di 0,62 miliardi di euro dell’indebitamento netto, a 1,66 miliardi di euro al 30 giugno (31 marzo: 2,28 miliardi di euro). Questa solidità patrimoniale consente al Gruppo di capitalizzare le numerose opportunità di crescita che saranno disponibili in Europa nella ripresa post Covid-19”.

“L’FY22 continua a essere impegnativo, con le restrizioni di viaggio di Covid-19 che prolungano l’incertezza. A seguito del lancio il 1° luglio dei DCC dell’UE (e dell’allentamento delle regole di quarantena del Regno Unito) per le persone completamente vaccinate, il nostro Gruppo ha visto un forte recupero delle prenotazioni del secondo trimestre (anche se a tariffe basse). Con la curva di prenotazione che rimane molto vicina e le tariffe ben al di sotto dei livelli pre Covid-19, la visibilità per il resto del FY22 è vicina allo zero. Resta quindi impossibile fornire una guidance significativa per il FY22 in questo momento. Riteniamo che il traffico FY22 sia migliorato fino a un range compreso tra 90m e 100m (precedentemente guidato all’estremità inferiore di un 80m – 120m passenger range) e (cautamente) ci aspettiamo che il probabile risultato per il FY22 sia tra una piccola perdita e il pareggio. Ciò dipende dal lancio continuo dei vaccini questa estate e dall’assenza di sviluppi negativi dalle varianti Covid.

Mentre guardiamo oltre la ripresa da Covid-19 e il completamento con successo delle vaccinazioni, il Gruppo Ryanair si aspetta di avere una base di costi sostanzialmente più bassa, un bilancio molto solido e una ripresa del traffico leader del settore. Il nostro nuovo aereo B737 “Gamechanger” ridurrà i costi della flotta e i costi unitari per il prossimo decennio. Aumenteranno le opportunità di guadagno con il 4% di posti in più, consentendo al Gruppo di finanziare tariffe più basse e sfruttare le numerose opportunità di crescita che sono ora disponibili in tutta Europa. Stiamo assistendo a un forte rimbalzo della domanda di viaggi repressa in agosto e settembre e prevediamo che ciò continuerà nella seconda metà del FY22, con la crescita pre Covid-19 prevista in ripresa con forza nell’estate 2022”.

