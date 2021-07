Lufthansa Group: decolla il volo inaugurale di Eurowings Discover

Alle 19:45 del 24 luglio, la nuova compagnia aerea di Lufthansa Group Eurowings Discover ha lasciato la sua posizione di parcheggio all’aeroporto di Francoforte, in partenza con il suo volo inaugurale (4Y134). Con un Airbus 330-200, i passeggeri hanno viaggiato da Francoforte a Mombasa e, dopo uno scalo di circa un’ora, hanno proseguito per Zanzibar. Eurowings Discover è l’unica compagnia aerea europea che attualmente offre voli diretti per Mombasa. Il capitano del volo inaugurale è stato Wolfgang Raebiger, che è anche Chief Executive Officer (CEO) of Eurowings Discover.

La nuova Lufthansa Group leisure airline ha ottenuto l’Air Operator Certificate (AOC) dalla German Federal Aviation Authority il 16 giugno di quest’anno e inizia le operazioni di volo quest’estate come previsto con il codice di volo “4Y”.

Per la prima volta in assoluto, gli ospiti a bordo del volo 4Y134 hanno avuto l’opportunità di testare il prodotto e il servizio di Eurowings Discover. L’aereo dispone di un totale di 270 posti, di cui 22 in Business Class (sedili reclinabili). Nei prossimi mesi, tutti gli aeromobili Eurowings Discover saranno gradualmente dotati di un massimo di 31 posti in Premium Economy Class.

In tutte e tre le classi, gli ospiti possono aspettarsi un’esperienza di viaggio speciale e di alta qualità, con tutti i pasti e le bevande analcoliche incluse nel prezzo. In Business Class tutte le bevande saranno offerte gratuitamente, mentre nella Premium Economy Class ci sarà anche una selezione gratuita di birra e vino. C’è anche una varietà di offerte Buy-on-Board da cui i viaggiatori in Economy Class e Premium Economy Class possono selezionare snack e bevande alcoliche aggiuntive.

Oltre all’esperienza culinaria, Eurowings Discover offre anche un eccellente intrattenimento a bordo, completamente gratuito in tutte le classi. Con i propri schermi, i viaggiatori possono scegliere tra oltre 50 film, 80 programmi TV e numerose colonne sonore. Un’altra particolarità a bordo di Eurowings Discover: gli ospiti possono connettersi rapidamente e facilmente a Onboard-Cloud tramite il proprio dispositivo per ricevere un’offerta di intrattenimento estesa, con un’ampia selezione di riviste e oltre 50 giochi all’avanguardia.

Oltre alle soleggiate destinazioni Mombasa e Zanzibar, Eurowings Discover volerà a Punta Cana dal 9 agosto e a Windhoek dal 10 agosto. Il 30 settembre la compagnia aerea inizierà ad operare da Francoforte a Las Vegas e dal 1 ottobre verso le Mauritius. Bridgetown (1 novembre), Cancún (1 novembre), Varadero (2 novembre) e Montego Bay (3 novembre) verranno aggiunti all’orario dei voli invernali.

La compagnia aerea aggiungerà anche interessanti rotte di medio raggio al suo portafoglio a partire da novembre 2021, con voli da Francoforte alle Isole Canarie, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote e Tenerife, nonché a Hurghada e Marsa Alam in Egitto, oltre a Marrakech in Marocco. Dall’estate 2022 in poi, Eurowings Discover effettuerà anche voli a corto, medio e lungo raggio dall’hub di Monaco.

Eurowings Discover è la nuova leisure airline di Lufthansa Group. Operando da Francoforte, questo nuovo vettore porta i viaggiatori verso le più belle destinazioni a corto, medio e lungo raggio del mondo. La missione di Eurowings Discover è adattare l’esperienza di viaggio alle esigenze individuali degli ospiti e rendere il volo un’esperienza speciale. Come parte del network Lufthansa, i viaggiatori possono beneficiare di collegamenti diretti e trasferimenti senza soluzione di continuità da e verso tutte le destinazioni Lufthansa tedesche ed europee, nonché un processo di prenotazione end-to-end. Con le offerte abbinate di SWISS ed Edelweiss, Lufthansa Group gestisce con successo questo modello di business combinato nell’hub di Zurigo già da molti anni. In qualità di consociata interamente controllata da Deutsche Lufthansa AG, la compagnia aerea può attingere alla competenza e all’esperienza di una delle principali compagnie aeree del mondo.

