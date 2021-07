News Brevi – 26.07.2021

BLACKSHAPE DEBUTTA SUL MERCATO AMERICANO E PRESENTA AD “EAA AIRVENTURE OSHKOSH 2021” IL NUOVO ADDESTRATORE BK160 – Blackshape, azienda italiana leader nella produzione di velivoli per l’aviazione leggera e generale, sarà presente a “EAA AirVenture Oshkosh 2021” dopo una serie di successi commerciali e significativi sviluppi nella realizzazione del suo piano industriale. Blackshape sta rapidamente espandendo la sua presenza commerciale in tutto il mondo e il suo debutto al più grande air show internazionale dedicato agli amanti dell’aviazione negli Stati Uniti, segna l’ingresso nel mercato degli addestratori e dell’aviazione generale del Paese. Blackshape sarà presente allo stand #501 per presentare i nuovi BK160 e BK160-TR. Il BK160 è il primo “supercraft” che combina prestazioni, qualità di pilotaggio ed estetica. Il BK160-TR è il solo e unico velivolo specificamente progettato negli ultimi 50 anni per l’addestramento, offrendo un nuovo e innovativo sistema in grado di sviluppare le più solide basi di abilità aerea per i futuri piloti civili e militari. “Finora abbiamo avuto un’esperienza eccellente sia con i nostri clienti privati, sia con diversi stakeholder di primo piano del settore aeronautico, comprese le compagnie aeree (Transavia, parte del gruppo Air France-KLM è uno dei nostri clienti) e le organizzazioni di addestramento militare, che abbiamo supportato per offrire qualità ed efficienza senza precedenti nei loro programmi di training”, ha detto Luciano Belviso, CEO di Blackshape. “Non vediamo l’ora di fare scoprire ai nuovi clienti il nostro supercraft e soddisfare le loro aspettative d’addestramento, nonché sostenere le scuole di volo degli Stati Uniti nel loro viaggio, per aggiornare la flotte e aumentarne l’efficienza con la prima piattaforma appositamente sviluppata negli ultimi decenni”. Durante i sei giorni dell’evento, sarà possibile provare l’esperienza di volare con un Blackshape BK160 prenotando un volo di prova direttamente allo stand #501.

DELTA: IMPEGNO PER LA CRESCITA DELLA GEORGIA, LA “CASA” DI DELTA – Con i viaggi in ripresa, Delta ha annunciato l’assunzione di 2.216 georgiani dal 1 gennaio per unirsi ai ranghi degli ormai quasi 30.000 che lavorano per Delta nello stato della Georgia. Questi professionisti di talento sono stati assunti per lavorare in posizioni lavorative nelle attività di Delta in Reservations and Customer Care, Airport Customer Service and Cargo, Flight Operations and Tech Ops. Inoltre, nelle prossime settimane Delta sta espandendo il servizio internazionale non-stop da Atlanta, aumentando i voli per Amsterdam a tre volte al giorno e riprendendo il servizio per Venezia, Barcellona, Madrid e Johannesburg. Per la prima volta dal 2011, Delta vola ogni giorno senza scalo ad Atene, Grecia, dopo aver lanciato il servizio a luglio. “I georgiani stanno reclamando le loro vite mentre l’economia del nostro stato si sposta verso la ripresa, ed è gratificante vedere dipendenti e clienti Delta al centro di questo sforzo mentre torniamo nei cieli”, ha affermato Ed Bastian, Delta’s chief executive officer. “La Georgia è la patria di Delta da più di 75 anni e insieme, lavorando con lo Stato, stiamo ricollegando il mondo”. Oltre al suo hub principale ad Atlanta, Delta serve anche i centri economici regionali della Georgia, tra cui Albany, Augusta, Brunswick, Columbus, Savannah e Valdosta. L’espansione del servizio attraverso l’Atlantico si aggiunge ai servizi internazionali già in volo da Atlanta, tra cui Londra, Francoforte, Parigi, Roma, Seoul e quasi 40 destinazioni in tutta l’America Latina e nei Caraibi. Venezia: 5 volte alla settimana dal 5 agosto. Barcellona: quattro volte alla settimana dal 5 agosto. Madrid: tre volte alla settimana dal 6 agosto. Johannesburg: tre volte alla settimana dal 1 agosto.

IL GRUPPO IBERIA HA TRASPORTATO 88 ORGANI PER TRAPIANTI NEL 2020 – Nel 2020, l’Organizzazione nazionale dei trapianti (ONT) ha registrato un totale di 709 organi per trapianti trasportati in aereo, tra voli privati e regolari. Le società del Gruppo Iberia – Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum – hanno trasportato 88 organi, il 50% dei quali ha viaggiato su voli commerciali: 60 su aerei Iberia, 24 su Iberia Express e 4 su aerei di Air Nostrum. Da parte sua, Vueling ha trasportato altri 75 organi, il che rende il gruppo IAG il principale collaboratore dell’ONT in Spagna. Secondo i dati dell’ONT, nel 2020 i trasferimenti di organi per via aerea sono diminuiti del 12,5%, da 880 a 709. Ciò è dovuto, in larga misura, all’impatto della pandemia Covid 19 sul programma di donazioni e trapianti. Tuttavia, è importante notare che dal 2013 al 2020 le operazioni aeree sono cresciute del 43%. Iberia collabora con l’ONT in modo disinteressato e fa sì che gli organi arrivino puntuali e salvino vite umane, ma questo lavoro non sarebbe possibile senza la collaborazione e l’impegno dei dipendenti della compagnia, in particolare delle aree dei Servizi aeroportuali, Equipaggi e Piloti, che operano in coordinamento con AENA.

DELTA RADDOPPIA I VOLI VERSO IL CANADA – Il Canada sta riaprendo i suoi confini ai viaggiatori statunitensi completamente vaccinati per la prima volta in oltre un anno il 9 agosto e Delta è pronta ad accoglierli di nuovo a bordo con una maggiore scelta di voli e posti. Delta sta più che raddoppiando il numero di voli giornalieri tra gli Stati Uniti e il Canada a partire da settembre, da otto a 19, con un aumento del 150% dei posti disponibili. I clienti godranno di un accesso facile e diretto da più hub statunitensi ai più grandi mercati del Canada, inclusi più voli per Toronto, Vancouver, Calgary e Montreal, nonché un servizio riavviato per Winnipeg. Toronto vedrà l’aumento maggiore, arrivando a 10 voli giornalieri a settembre. Per la prima volta in assoluto, il 13 settembre partiranno quattro voli giornalieri tra l’aeroporto LaGuardia di New York e Toronto. “Abbiamo atteso con impazienza la riapertura dei passaggi vitali tra questi due paesi e ci siamo assicurati che i nostri clienti avessero la scelta e la connettività di cui hanno bisogno quando prenotano i loro viaggi”, ha affermato Joe Esposito, S.V.P. – Network Planning. Con il partner WestJet, i soci Delta Medallion che pianificano un viaggio in Canada possono anche usufruire dei vantaggi reciproci recentemente lanciati. Per entrare in Canada, i clienti dovranno fornire sia la prova della vaccinazione che un test negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza. Per rientrare negli Stati Uniti, i clienti devono fornire la prova di un altro test negativo entro 72 ore dalla partenza. I voli per Winnipeg e Calgary possono essere operati dal Delta Connection partner SkyWest Airlines. I voli per Montreal e Toronto possono essere operati dal Delta Connection partner Endeavour Air.

AIR CANADA ANNUNCIA UNA PERIVATE OFFERING DI TITOLI SENIOR GARANTITI – Air Canada ha annunciato oggi di aver lanciato un’offerta privata di due serie di titoli garantiti senior, con importo nominale aggregato di circa 2,75 miliardi di USD, composto da titoli senior garantiti denominati in dollari USA con scadenza 2026 e titoli senior garantiti denominati in dollari canadesi con scadenza 2029. I titoli saranno obbligazioni senior garantite della compagnia, soggette a determinati privilegi consentiti, con determinate garanzie. I tassi di interesse, gli importi del capitale e altri termini saranno determinati al momento della Senior Secured Notes Offering.