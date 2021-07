Air France riceve il 5-star Covid-19 safety rating da Skytrax

Il 27 luglio 2021 Air France ha ricevuto il 5-star Covid-19 Airline Safety Rating da Skytrax, international air transport rating agency.

Da quando ha ottenuto una valutazione a 4 stelle nel gennaio 2021, la compagnia ha ora raggiunto la valutazione più alta in questo global benchmark per la certificazione dei covid-19 air travel health and safety standards. Air France è la prima grande compagnia aerea europea a ricevere questo premio. Skytrax riconosce quindi l’efficacia delle misure sanitarie e igieniche attuate da Air France per proteggere i clienti e il personale dall’inizio della crisi Covid-19, nonché i miglioramenti intrapresi durante la prima metà del 2021.

Tra queste misure, l’agenzia di rating ha valutato le procedure di pulizia e disinfezione in aeroporto e a bordo degli aeromobili, il riciclaggio dell’aria in cabina, la segnaletica speciale e la segnaletica orizzontale per garantire il distanziamento fisico, l’uso obbligatorio di maschere, la fornitura di disinfettante per le mani e un adeguato servizio nelle lounge Air France e a bordo degli aerei.

A seguito di un audit completo di queste misure effettuato nel giugno 2021, Skytrax è stata in particolare in grado di confermare la rigorosa applicazione delle procedure per la pulizia e la disinfezione delle superfici toccate di frequente in aeroporto e a bordo degli aeromobili della compagnia.

“Siamo orgogliosi di ottenere questa valutazione a 5 stelle che riconosce ancora una volta gli enormi sforzi compiuti quotidianamente dai team di Air France per garantire l’attuazione del nostro programma Air France Protect. È anche un ulteriore incentivo a perseguire i nostri sforzi per garantire che i nostri clienti viaggino con la massima tranquillità”, ha affermato Fabien Pelous, SVP Air France Customer Experience.

La salute e il benessere dei clienti e del personale di Air France sono al centro delle preoccupazioni della compagnia. Dall’inizio della crisi coronavirus, la compagnia ha mantenuto le più severe misure igienico-sanitarie sia in aeroporto che a bordo degli aeromobili per garantire condizioni di sicurezza ottimale. Raggruppate sotto l’etichetta “Air France Protect”, queste misure vengono regolarmente adattate ai cambiamenti dell’attuale contesto sanitario.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)