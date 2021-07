GE Aviation celebra il 15° anniversario del Global Fleet Support Center in Cina

GE Aviation celebra il 15° anniversario del suo global Fleet Support center in Shanghai, China. Il GE Aviation’s Fleet Support fornisce agli aircraft engine operators un servizio 24 ore su 24 con due centri di supporto globali: un sito a Greater Cincinnati, Ohio, e il sito aperto a Shanghai nel 2006. I team di entrambe le sedi lavorano insieme per offrire 24 ore su 24, 7 giorni su 7 servizio clienti e supporto ai prodotti per una base installata di oltre 37.000 motori per aerei commerciali prodotti da GE e dai suoi partner.

GE Aviation ha istituito il Fleet Support center in Shanghai per supportare la crescente industria dell’aviazione civile cinese e rispondere alla domanda di servizi di supporto localizzati per i clienti cinesi. Weiming Xiang, presidente di GE China e GE Aviation Greater China, ha dichiarato: “Il Fleet Support Center è il primo centro di supporto del suo genere istituito in Cina da produttori globali di motori o aeromobili. Dalla sua istituzione 15 anni fa, il suo ambito è stato anche aggiornato da “in Cina, per la Cina” a “in Cina, per il mondo”, passando dal supporto iniziale di circa 3.000 motori operanti in Cina a più di 37.000 motori nel mondo oggi”.

Il global Fleet Support center fornisce supporto ininterrotto per i motori di GE e dei suoi partner una volta entrati in servizio, compresa la risposta rapida a problemi tecnici, supporto di emergenza per i pezzi di ricambio, raccolta e monitoraggio di dati in tempo reale, creazione di modelli fisici e matematici per l’analisi dello stato di salute del motore e soluzioni personalizzate di gestione della flotta.

Grazie alla ricca esperienza di GE Aviation nel funzionamento dei motori e ai modelli fisici e matematici basati su ampi set di dati operativi, il centro ha notevolmente migliorato la sua efficienza nella risoluzione dei problemi. Inoltre, il centro può anche realizzare il rilevamento precoce delle engine failure modes attraverso piattaforme e algoritmi digitali. Combinando queste due capacità, il team può aiutare i clienti a guidare la stabilità operativa e ridurre il tempo a terra degli aeromobili, per migliorare l’utilizzo complessivo della flotta.

Nel corso degli anni lo Shanghai Fleet Support center ha anche svolto numerose attività di cooperazione e formazione per le compagnie aeree e ha fornito corsi di formazione bilingue sulla diagnostica remota per i clienti nelle regioni della Cina e dell’Asia del Pacifico. Finora, più di 1.000 professionisti hanno ricevuto la formazione.

Guardando al futuro, il GE Aviation’s global Fleet Support center in Shanghai continuerà a rafforzare le sue capacità locali per la risoluzione dei problemi tecnici, a partecipare allo sviluppo e all’utilizzo di modelli di rilevamento e a ottimizzare continuamente l’esperienza dell’utente. Lo Shanghai-based global Fleet Support center continuerà a contribuire allo sviluppo a lungo termine dei mercati dell’aviazione civile in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa GE Aviation)