La United Aviate Academy formerà nuovi piloti utilizzando la suite completa di training solutions di Boeing

United Aviate Academy ha selezionato Boeing per fornire una suite completa di training tools, materials and digital solutions, per sviluppare e fornire formazione iniziale alla prossima generazione di piloti di United Airlines. Le aziende hanno commemorato l’accordo di formazione quinquennale con un evento cerimoniale all’EAA AirVenture.

Il pacchetto di formazione completo di materiale didattico e multimediale abbraccia il portafoglio di offerte di servizi di Boeing, comprese le soluzioni Jeppesen e ForeFlight, e fornisce alla United Aviate Academy gli strumenti per aiutare i cadetti a padroneggiare i concetti chiave e le informazioni necessarie per pilotare con sicurezza gli aerei.

“Siamo lieti di estendere la nostra partnership a lungo termine con Boeing per aiutare a formare la prossima generazione di piloti United”, ha affermato Bryan Quigley, United’s senior vice president of flight operations. “L’esclusiva suite di strumenti e materiali di Boeing contribuirà a fornire una formazione efficace per gli Aviate pilots che stanno lavorando per soddisfare le future esigenze di viaggio aereo e sostenere gli elevati standard di sicurezza ed eccellenza di United”.

L’accordo comprende:

– Initial cadet assessment materials con corsi online ed e-book di accompagnamento.

– Jeppesen Academy courseware, textbooks and digital learning materials for private, instrument, commercial, multiengine and instructor training.

– ForeFlight Mobile integrated flight app per piloti dotati di Jeppesen NavData®.

– Pilot supplies inclusi Bose headsets, computers, student flight bags, logbooks.

– GPS NavData per la flotta United Aviate Academy.

“Siamo pienamente impegnati a fornire alla United Aviate Academy e a tutti i nostri clienti soluzioni di addestramento su misura e di alta qualità che migliorano la sicurezza e soddisfano le esigenze di apprendimento e sviluppo dei piloti di ogni estrazione”, ha affermato Chris Broom, vice president of Training Solutions, Boeing Global Services. “Sfruttando il nostro ampio portafoglio di soluzioni, offriamo ai clienti un enorme valore nella fornitura di una formazione efficiente ed efficace durante tutto il ciclo di vita della formazione dei piloti”.

Dopo la firma dell’accordo, Boeing ha ulteriormente dimostrato il suo sostegno al programma e il suo impegno per la diversità presentando Delia Nina Nava con una borsa di studio alla United Aviate Academy per partecipare a un futuro corso di formazione per piloti. Nava è una donna ispanica di Houston con la passione per l’aviazione e l’aspirazione a diventare pilota di linea. Si è laureata alla Ross Shaw Sterling Aviation High School ed è studentessa all’Università di Houston.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)