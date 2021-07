News Brevi – 27.07.2021

EUROWINGS: 60 DESTINAZIONI IN 18 PAESI DA STOCCARDA – Presto inizieranno le vacanze estive nel Baden-Württemberg. Nelle ultime settimane e mesi, Eurowings e i suoi dipendenti a bordo e a terra hanno lavorato intensamente con i loro partner all’aeroporto di Stoccarda per prepararsi. “Le persone finalmente vogliono viaggiare di nuovo e noi siamo pronti. Dopo il lungo periodo di blocco, noi come team di Eurowings non vediamo l’ora di far volare sempre più ospiti in modo sicuro, affidabile e con il miglior servizio possibile verso le loro destinazioni di vacanza”, ha affermato Jens Ritter, Managing Director and Chief Operating Officer of Eurowings. Da Stoccarda, Eurowings offre ai viaggiatori la più ampia gamma di voli durante le vacanze estive: sono in programma oltre 60 destinazioni in 18 paesi. Con l’ampliamento dell’offerta estiva, cresce anche la flotta di aeromobili attiva: mentre Eurowings operava ancora 12 aeromobili da Stoccarda all’inizio dell’estate, la compagnia aerea utilizzerà 15 Airbus a Stoccarda da agosto. Stoccarda è così la seconda base Eurowings per numero di velivoli stanziati. In tutta Europa, più di 80 velivoli voleranno per Eurowings in piena estate. Con la sua vasta gamma di offerte per le vacanze, Eurowings si posiziona come la principale compagnia aerea tedesca per le vacanze sulle rotte a corto e medio raggio per l’inizio dell’estate 2021: Maiorca continua ad essere molto popolare tra i viaggiatori e in cima alla lista delle destinazioni più popolari di Eurowings anche quest’estate. Solo da Stoccarda, durante le vacanze Eurowings vola sull’isola delle Baleari fino a sei volte al giorno. In totale, Eurowings collega 24 aeroporti in Germania e Austria con la popolare destinazione di vacanza ed è l’indiscussa navetta n. 1 per Maiorca con oltre 300 voli settimanali. Anche la greca Heraklion e Salonicco, Ibiza e Malaga godono di una forte domanda e vengono servite tutti i giorni. Altre destinazioni sono la Sardegna, la Croazia, la Sicilia e le isole greche minori. Eurowings inoltre vola più volte alla settimana ad Atene, Barcellona o Budapest, ad esempio.

LEONARDO E A2A INSIEME PER LA SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA CYBER SECURITY – Testare sul campo nuovi prototipi di soluzioni sviluppati per rispondere alle esigenze specifiche di cyber security delle infrastrutture energetiche: è l’obiettivo della nuova collaborazione tra Leonardo– player internazionale dedicato allo sviluppo di capacità operative multidominio in ambito Aerospazio, Difesa e Sicurezza attraverso il presidio delle tecnologie strategiche – e A2A – Life Company impegnata nella crescita sostenibile del Paese per migliorare la qualità della vita delle persone e guidare la transizione ecologica. La sperimentazione riguarderà in particolare l’analisi del rischio informatico degli asset e dei servizi digitali, la virtualizzazione dei test applicativi e la protezione delle postazioni dedicate al controllo degli impianti. Si tratta di processi critici per la protezione di infrastrutture strategiche, fondamentali per cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione del sistema energetico verso digitalizzazione e decentralizzazione – conseguenze della transizione energetica e dello sviluppo di fonti rinnovabili – rispondendo alle sfide di sicurezza che questa trasformazione comporta. Il ricorso al digitale amplifica infatti il livello di interconnessione delle reti elettriche, le espone a un maggior rischio cyber e richiede il dispiegamento di soluzioni tecnologiche avanzate per salvaguardare il patrimonio informativo aziendale e garantire la continuità dei servizi. Per l’analisi del rischio cyber, sarà sperimentato un sistema di nuova generazione che permette di gestire l’intero ciclo di intelligence, dalla definizione dei requisiti, alla raccolta delle sorgenti informative interne ed esterne, strutturate e non strutturate, fino all’analisi e alla produzione di report e indicatori di compromissione.

ROLLS-ROYCE E CHEFSFRIDGE UNISCONO LE FORZE PER PROGETTARE UN INNOVATIVO ULTRA-LOW TEMPERATURE POD PER I VACCINI COVID-19 – Rolls-Royce e ChefsFridge Co. hanno unito le forze per sviluppare un innovativo ultra-low temperature pod per trasportare e conservare i vaccini Covid-19. Il nuovo sistema ArcticRx aiuterà a colmare il divario nella catena del freddo che attualmente sfida lo sforzo globale di vaccinazione. ArcticRx è un passive, stable, long-term ultra-low temperature (ULT) pod, il primo del suo genere a supportare un regime di somministrazione di vaccini a due dosi mirato specificamente alle aree rurali, remote e internazionali a sostegno dell’accesso equo globale e per aiutare a condividere le dosi il più rapidamente possibile. Allen Barta, Rolls-Royce, Emerging Technologies and Innovation Lead, ha dichiarato: “Questo nuovo sistema di somministrazione del vaccino sviluppato congiuntamente da Rolls-Royce e ChefsFridge risolverà la significativa sfida tecnologica di mantenere temperature estremamente basse del vaccino. I vaccini devono essere mantenuti ultra freddi e abbastanza a lungo da trasportarli in tutto il mondo, e non solo una, ma due dosi di vaccini. Rolls-Royce è orgogliosa di portare la nostra innovazione in questa sfida difficile e cruciale e di unirsi a ChefsFridge nella lotta globale contro la pandemia Covid-19”. Il pod ArcticRx è stato progettato dagli innovatori Rolls-Royce a Indianapolis e sviluppato con ChefsFridge, anch’esso con sede nelle vicinanze. La collaborazione ha portato a un progetto definitivo, con tre modelli prodotti e testati. Con la capacità di scalare rapidamente con i finanziamenti, ChefsFridge Co. è attualmente alla ricerca di partner di investimento e produzione mentre il team avanza verso il mercato.

ACI CUSTOMER EXPERIENCE GLOBAL SUMMIT – Mentre il governo canadese ha annunciato che riaprirà i confini internazionali, Airports Council International (ACI) World ha annunciato oggi che il vicepresidente di Walt Disney Imagineering Luc Mayrand terrà un discorso al Customer Experience Global Summit di quest’anno. La terza edizione del Customer Experience Global Summit di ACI World si terrà come conferenza ibrida al Palais des Congres di Montreal l’8 e il 9 settembre, esplorando il tema ‘Gateway to the new travel journey: Share. Rethink. Evolve’. L’evento comprenderà elementi fisici e virtuali. Il governo canadese ha annunciato che i cittadini completamente vaccinati e i residenti permanenti degli Stati Uniti potranno entrare nel paese a partire dal 9 agosto – con i viaggiatori completamente vaccinati provenienti da altri paesi che potranno entrare all’inizio di settembre – quindi l’evento di ACI sarà uno dei primi nel calendario dell’aviazione per riunire i leader del settore a Montreal per discutere l’importanza dell’esperienza cliente. “Con l’apertura dei confini canadesi, non vediamo l’ora di accogliere i leader dell’aviazione a Montreal per l’ACI Customer Experience Global Summit, uno degli eventi più importanti per tornare al calendario del settore nel 2021″, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Non vediamo l’ora di accogliere i delegati a Montreal e di fornire un prezioso programma di eventi, incluso quello che sarà un affascinante discorso di apertura di Luc Mayrand. Mentre il settore continua a fare progressi, sarà fondamentale per gli aeroporti ascoltare i clienti e adattare l’esperienza che offrono alle mutevoli esigenze e aspettative, quindi è il momento giusto per riunire di nuovo il settore per discutere ed esplorare proprio questo argomento”.