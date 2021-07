ACI World e Amadeus annunciano nuovi technology innovation awards

Airports Council International (ACI) World e Amadeus hanno annunciato nuovi premi che celebrano il ruolo sempre più importante che le innovazioni tecnologiche stanno svolgendo nella ripresa del settore e oltre.

Gli Amadeus & ACI World Technology Innovation Awards sono ora aperti alle iscrizioni per tutti gli aeroporti membri ACI e comprendono tre categorie:

Best innovation(s) in airport passenger related processes.

Best innovation(s) in airport operations and installations management.

Best airport innovation leader (individual).

Attraverso la sua partnership con Amadeus, ACI World cerca di riconoscere le numerose soluzioni innovative implementate dagli aeroporti membri mentre si tengono al passo con un ambiente in rapida evoluzione e danno priorità alle mutevoli esigenze dei passeggeri.

“Mentre il settore inizia a vedere una ripresa della domanda, gli aeroporti hanno cercato di capitalizzare la tecnologia e l’innovazione per rispondere alle mutevoli esigenze e aspettative dei passeggeri e fornire un’esperienza cliente senza soluzione di continuità”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Questi nuovi riconoscimenti, sviluppati attraverso la nostra consolidata partnership con Amadeus, ci consentono di riconoscere e celebrare quegli aeroporti che hanno risposto alla sfida della pandemia perseguendo l’innovazione tecnologica per migliorare l’esperienza del cliente in un momento in cui la voce del passeggero non è mai stata più importante”.

Elena Avila, EVP Airport IT and Airline Operations Amadeus, ha dichiarato: “Gli aeroporti di tutto il mondo stanno adattando l’esperienza dei passeggeri per fornire un viaggio aeroportuale più sicuro, agevole e più snello, dal check-in all’imbarco. Le nuove tecnologie come l’identità digitale biometrica e il self-service senza contatto saranno fondamentali per aiutare il nostro settore a ricostruire il viaggio aereo in modo che sia migliore sia per i passeggeri che per le parti interessate. Questi riconoscimenti non potevano arrivare in un momento migliore. Vogliamo riconoscere e supportare gli enormi progressi che gli aeroporti hanno fatto e continueranno a fare”.

