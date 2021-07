IATA: l’Air Cargo registra la crescita più forte nel primo semestre dal 2017

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati per i global air cargo markets di giugno, che mostrano un miglioramento del 9,9% rispetto alle performance pre-COVID-19 (giugno 2019). Ciò ha spinto la crescita dell’air cargo nel primo semestre all’8%, la sua migliore performance nel primo semestre dal 2017 (quando l’industria ha registrato una crescita del 10,2% su base annua).

Poiché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario del COVID-19, tutti i confronti da seguire sono con giugno 2019, che ha seguito un normale modello di domanda.

La domanda globale a giugno 2021, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 9,9% rispetto a giugno 2019.

Le variazioni regionali nelle performance sono significative. I vettori nordamericani hanno contribuito con 5,9 punti percentuali al tasso di crescita del 9,9% a giugno. I vettori del Medio Oriente hanno contribuito con 2,1 punti percentuali, le compagnie aeree europee con 1,6 punti percentuali, le compagnie aeree africane con 0,5 punti percentuali e i vettori dell’Asia-Pacifico con 0,3 punti percentuali. I vettori latinoamericani non hanno sostenuto la crescita, riducendo di 0,5 punti percentuali il totale.

La capacità complessiva, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è rimasta limitata al 10,8% al di sotto dei livelli pre-COVID-19 (giugno 2019) a causa della messa a terra in corso degli aerei passeggeri. La belly capacity è diminuita del 38,9% rispetto ai livelli di giugno 2019, parzialmente compensata da un aumento del 29,7% della dedicated freighter capacity.

“L’air cargo sta facendo affari mentre l’economia globale continua la sua ripresa dalla crisi COVID-19. Con una domanda nel primo semestre dell’8% superiore ai livelli pre-crisi, l’air cargo è un’ancora di salvezza per molte compagnie aeree mentre lottano con la chiusura delle frontiere che continuano a devastare l’international passenger business. È importante sottolineare che la forte performance del primo semestre sembra destinata a continuare”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno visto aumentare la domanda internazionale del 3,8% a giugno 2021 rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità internazionale è rimasta limitata nella regione, in calo del 19,8% rispetto a giugno 2019.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del 23,4% della domanda internazionale nel giugno 2021 rispetto a giugno 2019. La capacità internazionale è diminuita del 2,1% rispetto a giugno 2019.

I vettori europei hanno registrato un aumento del 6,6% della domanda internazionale a giugno 2021 rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità internazionale è diminuita del 16,2% a giugno 2021 rispetto a giugno 2019.

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento del 17,1% dei volumi di merci internazionali a giugno 2021 rispetto a giugno 2019, grazie alle ottime prestazioni sulle rotte commerciali dal Medio Oriente all’Asia e dal Medio Oriente al Nord America. La capacità internazionale a giugno è diminuita del 9% rispetto allo stesso mese del 2019.

I vettori dell’America Latina hanno registrato un calo del 22,9% dei volumi di merci internazionali a giugno rispetto al periodo 2019. Questa è stata la peggiore performance di tutte le regioni e un indebolimento della performance rispetto al mese precedente. La capacità internazionale è diminuita del 28,4% a giugno 2021 rispetto a giugno 2019.

La domanda internazionale delle compagnie aeree africane a giugno è aumentata del 33,5% rispetto allo stesso mese del 2019. Questa è stata la performance più forte di tutte le regioni, ma su piccoli volumi (i vettori africani trasportano il 2% del carico globale). La capacità internazionale a giugno è diminuita del 4,9% rispetto allo stesso mese del 2019.

(Ufficio Stampa IATA)