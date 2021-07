Boeing riporta i risultati del secondo trimestre 2021

The Boeing Company ha registrato un fatturato nel secondo trimestre di 17,0 miliardi di dollari, trainato da un aumento del volume di aerei e servizi commerciali. Il GAAP earnings per share di $1,00 e il core earnings per share (non-GAAP) di $0,40 riflette principalmente un volume commerciale più elevato e costi nel periodo inferiori. Boeing ha registrato un operating cash flow di ($0,5) miliardi.

“Abbiamo continuato a fare importanti progressi nel secondo trimestre, concentrandoci sulla stabilità delle nostre operazioni e sulla trasformazione del nostro business per il futuro”, ha affermato David Calhoun, Boeing President and Chief Executive Officer. “Mentre il nostro commercial market environment sta migliorando, stiamo monitorando da vicino i tassi di casi COVID-19, la distribuzione dei vaccini e il commercio globale come indicatori chiave per la stabilità del nostro settore. Mentre continuiamo a posizionarci per una solida ripresa, rimaniamo impegnati per la sicurezza e la qualità, investendo nelle nostre persone, prodotti e tecnologia. Sono orgoglioso della resilienza e dell’impegno del nostro team mentre lavoriamo per ricostruire la fiducia, migliorare le nostre performance”.

Nell’ambito della continua attenzione di Boeing alla sostenibilità globale, l’azienda ha pubblicato il suo primo integrated Sustainability Report a luglio. “Questo è stato un passo importante nei nostri continui sforzi per rafforzare i nostri principi ambientali, sociali e di governance”, ha affermato Calhoun.

Le entrate nel secondo trimestre di Commercial Airplanes sono aumentate a $6,0 miliardi, principalmente a causa delle maggiori consegne di aerei commerciali. Il margine operativo del secondo trimestre è migliorato al (7,8)%, principalmente a causa dei minori costi nel periodo e dell’aumento dei volumi di consegne.

Boeing sta continuando a fare progressi per il ritorno in servizio sicuro del 737 MAX. Dall’approvazione della FAA per restituire il 737 MAX alle operazioni nel novembre 2020, Boeing ha consegnato più di 130 velivoli 737 MAX e le compagnie aeree hanno riportato in servizio più di 190 velivoli precedentemente a terra. 30 compagnie aeree stanno ora operando il 737 MAX, effettuando in sicurezza quasi 95.000 revenue flights per un totale di oltre 218.000 ore di volo (al 25 luglio 2021). Il programma 737 sta attualmente producendo a un ritmo di circa 16 al mese e continua a prevedere di aumentare gradualmente la produzione a 31 al mese all’inizio del 2022, con ulteriori aumenti graduali per corrispondere alla domanda del mercato. L’azienda continuerà a valutare il piano di produzione mentre monitora l’ambiente di mercato e si impegna nelle discussioni con i clienti.

Come Boeing ha precedentemente condiviso, la società sta conducendo ispezioni e continua a impegnarsi in discussioni dettagliate con la FAA sulla metodologia di verifica per il 787. In relazione a questi sforzi, la società ha annunciato all’inizio di questo mese di aver identificato ulteriori additional rework richiesti sui 787 non consegnati. Sulla base della valutazione del tempo necessario per completare questo lavoro, Boeing sta ridefinendo le priorità delle risorse di produzione per alcune settimane per supportare le ispezioni e il rework. Man mano che tale lavoro viene eseguito, il tasso di produzione del 787 sarà temporaneamente inferiore a cinque al mese e tornerà gradualmente a tale tasso. Boeing prevede di consegnare meno della metà dei 787 attualmente in inventory quest’anno.

Commercial Airplanes ha ottenuto ordini per 200 737 per United Airlines, 34 737 per Southwest Airlines e un totale di 31 freighter aircraft. Commercial Airplanes ha consegnato 79 aerei durante il trimestre e il backlog include oltre 4.100 aerei per un valore di 285 miliardi di dollari.

Le entrate nel secondo trimestre di Defense, Space & Security sono aumentate a $6,9 miliardi grazie ai maggiori volumi di KC-46A Tanker e P-8A Poseidon. Il margine operativo del secondo trimestre è aumentato al 13,9%, riflettendo principalmente l’assenza di un addebito sul programma KC-46A Tanker rispetto al secondo trimestre 2020.

Durante il trimestre si è aggiudicata 14 elicotteri Chinook H-47 per la Royal Air Force britannica e ha firmato un accordo con il Ministero della Difesa tedesco per cinque velivoli P-8A Poseidon.

Il backlog di Defense, Space & Security è stato di 59 miliardi di dollari, di cui il 32% rappresenta ordini da clienti al di fuori degli Stati Uniti.

Le entrate nel secondo trimestre di Global Services sono aumentate a $4,1 miliardi e il margine operativo del secondo trimestre è aumentato al 13,1%, principalmente grazie a un maggiore volume di servizi commerciali. Il margine operativo è stato anche favorevolmente influenzato da minori svalutazioni di attività, minori costi di liquidazione e mix di prodotti e servizi.

Durante il trimestre, Global Services ha firmato un accordo esteso sulle parti con Turkish Technic e ha annunciato una partnership per espandere la capacità per i Boeing Converted Freighters 737-800. Global Services è stata anche selezionata per fornire addestramento e supporto per i P-8A, nonché training per i C-17 con la U.K. Royal Air Force, e si è aggiudicata una modifica per il KC-46A interim contract support per l’U.S. Air Force.

