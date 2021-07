News Brevi – 28.07.2021

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO URGENTE DA PESCARA A PISA CON UN FALCON 50 DEL 31° STORMO – Una donna, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza da Pescara a Pisa a bordo di un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La paziente, accompagnata da un’equipe di personale sanitario specializzato, è stata trasportata barellata da Pescara a Pisa, dove un’autoambulanza ha effettuato il trasporto verso l’Ospedale Santa Chiara di Pisa per consentirne il ricovero. La richiesta di trasporto sanitario urgente, effettuata dalla Prefettura di Pescara a seguito dell’allarme lanciato dalla Centrale Operativa del 118, è pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni in favore dei cittadini. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche come in questa occasione. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SOGAER: PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VISIONI CONCRETE” DI M. D. PICCIAU NELLA BIBLIOTECA DELL’AEROPORTO – Venerdì 30 luglio alle ore 18.00 alla Cagliari Airport Library, nell’area partenze dell’aeroporto di Cagliari Elmas, per il ciclo “IN VIAGGIO VERSO”, verrà presentato il volume curato da M. Dolores Picciau, “Visioni Concrete” sulla figura di Ermanno Leinardi. Il secondo appuntamento alla Cagliari Airport Libray questa volta ci porta “IN VIAGGIO VERSO” le “VISIONI CONCRETE” del pittore Ermanno Leinardi in un volume curato da Maria Dolores Picciau. L’intento dell’opera è quello di ricostruire il percorso artistico di Ermanno Leinardi (Pontedera 1933- Calasetta 2006) con interventi critici della Picciau e di Claudio Cerritelli. Il volume edito da Condaghes, ricostruisce l’itinerario artistico di Ermanno Leinardi, che dagli esordi figurativi espressionisti, vicini a Matisse, procede lungo le direttrici dell’informale prima e dell’astrattismo geometrico poi, sino alla scoperta della forma ellittica “O”, gli studi sugli spazi impossibili, definiti ambigui, e gli inganni percettivi determinati dal posizionamento delle figure geometriche sulla pagina bianca della tela. L’artista ha rappresentato per la città di Cagliari e per la Sardegna un simbolo della rivoluzione estetica portata avanti nei decenni Sessanta-Settanta da quei movimenti d’avanguardia, che nell’isola come in altre parti d’Europa, sono stati il megafono di un rinnovamento del linguaggio e dei canoni estetici legati ancora a rappresentazioni figurative. In occasione della presentazione del libro sarà possibile visitare l’antologica su Leinardi allestita nell’area esposizioni dell’aeroporto, nell’area partenze.

LEONARDO SI CONFERMA LEADER NELL’ANTICORRUZIONE – Leonardo si conferma leader nell’anticorruzione. All’azienda è stata infatti nuovamente riconosciuta da RINA, organismo indipendente di certificazione accreditato con Accredia (Ente Nazionale di accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione) e leader italiano nella valutazione della conformità, la certificazione ISO 37001:2016 “Anti-bribery Management System”, primo standard internazionale sui sistemi di gestione anticorruzione. Un risultato conseguito per la prima volta nel 2018, quando Leonardo già si attestò tra le prime aziende del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza, a livello internazionale, nell’ottenimento della certificazione. Il nuovo riconoscimento testimonia il costante impegno di Leonardo su un tema prioritario per l’Azienda, fortemente focalizzata sulla conduzione responsabile del business, in linea con le best practice di settore, e sul rafforzamento continuo del sistema di gestione del rischio e del controllo interno, volto a prevenire, rilevare e contrastare la corruzione. “La conferma della certificazione dimostra, ancora una volta, quanto sia strutturato e radicato il modello anticorruzione di Leonardo – sottolinea Luciano Carta, Presidente di Leonardo – un sistema che si basa su regole ispirate a principi di integrità e trasparenza volte a contrastare a qualsiasi livello, lavorativo e geografico, i rischi di pratiche illecite. È un approccio solido che conta su risorse impegnate quotidianamente per la conduzione responsabile del business, ispirato alla tolleranza zero verso la corruzione e che si avvale, inoltre, della formazione costante dei dipendenti, attraverso percorsi specifici per la prevenzione del rischio”. Per Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, “Leonardo ha intensificato i propri sforzi dotandosi di metodologie mirate di risk assessment, di più stringenti controlli interni e ha promosso campagne di sensibilizzazione dei dipendenti in tema di whistleblowing e anticorruzione. Il risultato raggiunto è, dunque, indicativo dell’impegno profuso dall’Azienda negli anni e volto all’integrità, alla trasparenza e alla conformità delle regole adottate per prevenire e contrastare fenomeni di corruzione, frutto del lavoro costante delle numerose funzioni aziendali coinvolte”. Le iniziative di Leonardo in tema di trasparenza, etica e anticorruzione hanno recentemente consentito all’azienda di posizionarsi prima nel ranking del Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency (DCI), elaborato dall’organizzazione non governativa Transparency International.

IBERIA E COCEMFE COLLABORANO PER OFFRIRE IL MIGLIO SERVIZO AI CLIENTI CON ESIGENZE SPECIALI – Iberia offre connettività accessibile alle persone con bisogni speciali, un obbligo per le compagnie aeree che Iberia ha trasformato in un vero impegno di servizio, che l’ha portata ad adeguare sia gli aerei che le procedure per eliminare le barriere e adattarsi ad ogni esigenza. In questa linea, Iberia e la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) hanno collaborato affinché la compagnia aerea possa offrire la migliore assistenza possibile per i viaggi di persone con bisogni speciali, come persone con disabilità fisiche e organiche o con problemi di mobilità. Le informazioni su procedure e regolamenti offerte nella sezione “Passeggeri con esigenze speciali” di iberia.com sono state riorganizzate in modo ora più chiaro e semplice. Ora, durante la prenotazione del volo, i clienti con qualsiasi esigenza particolare devono sempre indicare il tipo di esigenza specifica, per richiedere l’assistenza adeguata. Il servizio di check-in online è ora disponibile anche per i passeggeri che necessitano di assistenza. In questi casi, il cliente deve recarsi presso un punto d’incontro Aena o un banco check-in Iberia almeno due ore prima della partenza del volo. La selezione dei posti per i passeggeri a mobilità ridotta è stata ampliata, ove la tariffa lo consenta, ad eccezione delle file delle uscite di emergenza. In iberia.com è stato inserito un nuovo modulo di contatto per i passeggeri con esigenze speciali, che consente di contattare il call center Iberia in modo più comodo e gratuito. Inoltre, Iberia sta rafforzando la formazione e la sensibilizzazione dei propri dipendenti in merito all’assistenza alle persone con bisogni speciali.

DELTA: IMPEGNO PER SUPERARE LE SFIDE E MIGLIORARE IL SERVIZIO – Ed Bastian, CEO di Delta, ha affermato: “Dopo un anno di lockdown, è stato incoraggiante vedere così tanti di voi tornare nei cieli quest’estate e reclamare le proprie vite. Sebbene siamo lieti di darvi il benvenuto, il ritmo inaspettato del ritorno dei nostri clienti ha portato ad alcune sfide impreviste mentre ci impegniamo per soddisfare la domanda e gestire un livello record di chiamate. Mentre prendi una meritata vacanza o viaggi per riunirti con i tuoi cari, amici e colleghi di lavoro, l’ultima cosa che vuoi è sperimentare lunghi tempi di attesa quando chiami o ricevi una notifica che il tuo programma di volo è cambiato. Sappiamo che ti aspetti di più da Delta e ti assicuriamo che queste sfide sono temporanee. Il team Delta è qui per servirti e sta intraprendendo azioni significative per alleviare questi punti deboli. In totale, stiamo assumendo più di 5.000 persone, di cui più di 3.000 nel servizio clienti aeroportuale e in altre aree operative, per integrare aree di servizio chiave. Delta.com e l’app Fly Delta sono le tue risorse di riferimento per modificare o cancellare un volo, trovare informazioni sui bagagli e gestire l’account SkyMiles. A partire da domani, i clienti che hanno prenotato in Basic Economy possono apportare modifiche ai loro voli per i viaggi fino al 31 dicembre 2021, per aiutare a far fronte ai tempi di attesa delle chiamate man mano che aumentiamo il personale. Come per tutti i voli Delta provenienti dal Nord America, non sono previste spese di modifica. Puoi anche rimanere aggiornato sui requisiti di ingresso con la nostra mappa Delta Discover. I nostri valori fondamentali includono l’imparare sempre dalle nostre esperienze. Ci impegniamo a ripristinare e superare l’affidabilità e il servizio che ci si aspetta da noi. Grazie per la tua pazienza mentre continuiamo a fare tutto il possibile per migliorare la tua esperienza”.

DELTA ESTENDE I VANTAGGI PER I MEMBRI DI DELTA SKYMILES – I soci Delta SkyMiles Medallion potranno godere del loro status fino al 31 gennaio 2023, oltre ad altre estensioni progettate per offrire ai clienti più fedeli della compagnia aerea maggiore flessibilità al momento della ripresa del viaggio. La notizia è stata condivisa dal CEO di Delta Ed Bastian in una lettera ai membri SkyMiles martedì. Tali misure includono la possibilità per coloro che hanno prenotato in Basic Economy di apportare modifiche ai propri voli per i viaggi che si verificano fino al 31 dicembre 2021, per contribuire a ridurre le chiamate alle prenotazioni. Nel corso della settimana, questi clienti potranno gestire i propri viaggi su delta.com e tramite l’app Fly Delta. I soci Medallion che stanno attualmente guadagnando lo status viaggiando nel 2021 riceveranno vantaggi elevati per il 2022 Medallion Year. “Dopo un anno senza precedenti, siamo entusiasti di vedere così tanti dei nostri fedeli membri tornare nei cieli e riunirsi con i propri cari”, ha affermato Dwight James, S.V.P. Customer Engagement & Loyalty e CEO di Delta Vacations. “Tuttavia, sappiamo che viaggiare sembra diverso rispetto a prima della pandemia. Non importa quale sia stata la tua situazione durante lo scorso anno, vogliamo fare tutto il possibile per rendere il tuo ritorno a viaggiare senza intoppi e gratificante, con la certezza che Delta ti sta ascoltando e rispondendo per prendersi cura di te in ogni fase del percorso”.

ANA E PEACH INIZIANO IL CODESHARE IN AGOSTO SU VOLI SELEZIONATI – All Nippon Airways e Peach Aviation Limited inizieranno a offrire il codeshare su voli selezionati operati da Peach, con l’inizio delle vendite il 2 agosto e con inizio del servizio il 27 agosto. Operando voli con codici ANA e Peach, sarà possibile per i membri dell’ANA Mileage Club guadagnare miglia tramite Peach che possono essere utilizzate per futuri voli e vantaggi con ANA.

AIR CANADA ANNUNCIA IL PRESSO DI UNA REFINANCING TRANSATION – Air Canada ha annunciato oggi di aver fissato il prezzo della sua offerta privata precedentemente annunciata costituita da US dollar denominated senior secured notes e Canadian dollar senior secured notes. Si prevede che ciascuna delle Senior Secured Notes Offering e Senior Secured Credit Facilities chiuderanno intorno all’11 agosto 2021, fatte salve le consuete condizioni di chiusura. Air Canada intende utilizzare i proventi netti della vendita dei Titoli, insieme ai proventi del prestito a termine, per il rifinanziamento delle obbligazioni senior garantite della Società con scadenza 2023 e delle obbligazioni di secondo grado con scadenza 2024.