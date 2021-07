Etihad Airways amplia l’utilizzo di IATA Travel Pass

A seguito del trial di successo, Etihad Airways ha ampliato IATA Travel Pass sui voli tra Abu Dhabi e sette destinazioni della sua rete, mentre continua a implementare soluzioni digitali per semplificare l’esperienza di viaggio.

IATA Travel Pass è disponibile per gli ospiti su tutti i voli Etihad tra Abu Dhabi e Bangkok, Barcellona, Ginevra, Madrid, Milano, New York e Singapore e offre la comodità di una piattaforma unica per la gestione della documentazione COVID-19.

Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer di Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Il feedback dello IATA Travel Pass trial è stato positivo, con gli ospiti di Etihad che ne hanno apprezzato la facilità d’uso e la sicurezza dei dati. Etihad è lieta di rendere ora disponibile IATA Travel Pass sui voli da e per sette principali città globali, offrendo a più ospiti la possibilità di semplificare il viaggio e l’esperienza in aeroporto”.

Nick Careen, Senior Vice President per Operations, Safety and Security, IATA, ha dichiarato: “La decisione di Etihad di espandere IATA Travel Pass sulla base del feedback positivo dei clienti è una forte approvazione della soluzione. IATA Travel Pass è stato progettato per fornire una soluzione one-stop-shop ai viaggiatori per gestire in modo sicuro ed efficiente la loro documentazione COVID-19 e generare un “OK to Travel” di cui le compagnie aeree possono fidarsi. È fantastico vedere l’app in uso che facilita il riavvio dei viaggi internazionali”.

Etihad Airways è stata una delle prime compagnie aeree a livello globale ad iniziare a testare IATA Travel Pass nell’aprile 2021 a supporto di una soluzione globale e standardizzata per i viaggiatori per convalidare i propri documenti e soddisfare i requisiti di viaggio COVID-19.

Per accedere a IATA Travel Pass, gli ospiti devono semplicemente scaricare l’app IATA Travel Pass per Android o iOS, dove possono aggiungere il loro itinerario di viaggio Etihad Airways, visualizzare i loro requisiti di viaggio e condividere in modo sicuro i risultati dei test PCR.

L’app IATA Travel Pass include anche la funzionalità per caricare i certificati di vaccinazione, aprendo opportunità di viaggio verso destinazioni in cui la vaccinazione è un requisito. Attualmente l’app è in grado di accettare EU Digital Covid Certificates emessi da tutti i 27 stati membri dell’Unione Europea più Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein, nonché certificati di vaccinazione da Singapore e Qatar. Poiché i vaccini continuano a diffondersi a livello globale, sempre più viaggiatori in tutto il mondo saranno in grado di caricare i propri certificati di vaccinazione COVID rilasciati dai governi per facilitare il viaggio senza interruzioni.

La compagnia aerea sta continuando a lavorare a stretto contatto con IATA per implementare progressivamente il digital travel pass in più città attraverso il suo network di rotte.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)