Ryanair lancia l’operativo 2021 per la ripresa in Puglia

Ryanair ha annunciato oggi il suo operativo per la ripresa dalla Puglia, che conta 67 rotte estive e 54 rotte invernali dagli aeroporti di Bari e Brindisi. Questi operativi sosterranno la ripresa della regione e collegheranno l’Italia ai mercati europei limitrofi e ad altre destinazioni domestiche man mano che la campagna vaccinale prosegue e il turismo europeo si apre per l’alta stagione delle vacanze.

L’operativo di Ryanair per l’estate ‘21 dalla Puglia includerà 4 aeromobili basati (3 a Bari e 1 a Brindisi), 67 rotte in totale. 16 nuove rotte: 13 da Bari ad Alghero, Alicante, Chania, Munster, Ibiza, Santorini, Kos, Marsiglia, Pafo, Sofia, Varsavia, Zara e Zante. 3 da Brindisi a Madrid, Malta e Rodi. 323 voli in partenza a settimana.

L’operativo di Ryanair per l’inverno ‘21 dalla Puglia includerà 4 aeromobili basati (3 a Bari e 1 a Brindisi), 54 rotte in totale. 5 nuove rotte: 3 da Bari a Comiso, Porto e Tel Aviv. 2 da Brindisi a Barcellona e Genova. Oltre 300 voli in partenza a settimana

Il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “In quanto compagnia aerea più grande d’Italia, siamo lieti di offrire ripresa e crescita alla Puglia mentre l’Italia emerge dalla pandemia di Covid-19. A seguito del successo dei programmi di vaccinazione, il traffico aereo italiano, guidato da Ryanair, è destinato a riprendersi fortemente e siamo lieti di annunciare i nostri operativi estesi Summer e Winter ’21 per Bari e Brindisi, comprese 21 nuove rotte verso entusiasmanti destinazioni.

Con 21 destinazioni tra cui scegliere in estate e in inverno, i nostri clienti avranno l’imbarazzo della scelta quando pianificheranno la loro prossima vacanza al sole in destinazioni come Malta, Ibiza e Rodi, o un city break ad Barcellona, Tel Aviv o Varsavia.

Per celebrare i nuovi operativi da Bari e da Brindisi, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da €19.99 per viaggi fino alla fine di marzo 2022. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì 30 luglio”.

Il Direttore Generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò, ha dichiarato: “L’annuncio di 5 nuove rotte per la Winter è un’ulteriore conferma del costante lavoro messo in campo anche durante la pandemia dalla Società e delle grandi potenzialità del territorio colte appieno da Ryanair che continua ad investire nella nostra regione, risultando strategica per Aeroporti di Puglia e posizionandosi come la principale compagnia aerea anche per il gran numero di rotte operate e dei passeggeri trasportati.

Grazie alle nuove rotte di Ryanair riusciamo a raggiungere un nuovo mercato, il Portogallo, mai collegato direttamente fino ad oggi, aumentiamo il numero di aeroporti raggiunti in Sicilia con Comiso e rafforziamo con Tel Aviv, i rapporti con il mercato israeliano, strategico sia per l’incoming e il business internazionale, sia per facilitare le relazioni nel campo dell’aerospazio. Un collegamento fondamentale anche per gli aspetti religiosi, favorendo l’outgoing ad esempio verso la Terra Santa.

Da Brindisi riprendiamo un collegamento storico, Barcellona, molto apprezzato in passato per l’incoming e l’outgoing e stabilizziamo il collegamento su Genova, garantendo un servizio annuale tra due aree difficilmente collegabili. Mi auguro per il futuro, un ulteriore sviluppo su Brindisi, con un secondo aereo basato che possa garantire l’ampliamento dell’offerta anche dall’Aeroporto del Salento”.

(Ufficio Stampa Ryanair)