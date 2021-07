Aeroporto di Genova: collaborazione con Allianz Partners per le assicurazioni di viaggio

L’offerta di servizi per i passeggeri in partenza dall’Aeroporto di Genova si arricchisce delle assicurazioni viaggio. Grazie all’accordo di collaborazione con Allianz Partners, attraverso il sito del “Cristoforo Colombo”, da oggi i viaggiatori potranno accedere alle proposte assicurative di Allianz Global Assistance, marchio commerciale di Allianz Partners, che includono tra gli altri prodotti quali Travel Care, Travel Student, Travel Business e Travel Fly. I visitatori del sito dell’Aeroporto di Genova che decideranno di sottoscrivere una polizza di viaggio, inoltre, potranno accedere a un link dedicato per usufruire di uno sconto del 10% sul costo finale del prodotto. Il link è disponibile sul sito www.aeroportodigenova.it.

“Questa partnership con Aeroporto di Genova concretizza il nostro comune desiderio e impegno ad accompagnare la voglia dei viaggiatori di ripartire, senza dimenticare l’importanza di farlo in sicurezza, proteggendo sé e i propri cari. Insieme vogliamo anche dare un segnale di fiducia, il nostro contributo al rilancio del turismo italiano, settore vitale per l’economia del Paese”, ha commentato Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Partners Italia.

“Siamo felici di stringere un accordo commerciale con una realtà assicurativa importante e prestigiosa come Allianz Partners”, commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova. “Il nostro obiettivo è quello di ampliare sempre di più la gamma di servizi rivolti ai nostri clienti, offrendo loro una piattaforma digitale che unisca informazioni utili per programmare il loro viaggio, assistenza in tempo reale e offerte commerciali per arricchire l’esperienza prima e dopo la partenza. Anche questo progetto fa parte del processo di ammodernamento del nostro scalo, che entro fine anno vedrà l’avvio dei lavori di ampliamento dell’aerostazione”.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Genova – Allianz Partners)