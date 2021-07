Ryanair: opportunità di lavoro per il personale di cabina disponibili in Italia

Ryanair ha annunciato oggi un’importante campagna di reclutamento per il personale di cabina per le sue basi italiane, gestite da Malta Air, mentre Ryanair si riprende dalla pandemia Covid-19. Ryanair ha rinnovato la sua partnership con Crewlink, società specializzata nel reclutamento e formazione del personale di bordo. La formazione si svolgerà presso i centri di formazione degli equipaggi di cabina all’avanguardia in Europa per le posizioni di personale di bordo con sede in Italia e in altre basi Ryanair in tutta Europa, poiché la consegna degli aeromobili avverrà prima dell’estate 2022.

“Ryanair ha ora preso in consegna il suo primo aeromobile Boeing 737-8200 “Gamechanger”, che aiuta Ryanair a ridurre i costi, ridurre il consumo di carburante, il rumore e le emissioni di CO2. Questo investimento in nuovi aeromobili implementa ulteriormente l’impegno ambientale di Ryanair come principale compagnia aerea più green e pulita d’Europa e crea anche queste nuove opportunità di lavoro per il personale di bordo”, afferma Ryanair.

Il vicedirettore HR – Head of Talent di Ryanair, Mark Duffy, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che i posti di lavoro per l’equipaggio di cabina sono guidati con queste posizioni di Malta Air disponibili in Italia e in altre basi Ryanair in Europa e nel Regno Unito, poiché attediamo le consegne di aeromobili prima dell’estate 2022, lavorando con il nostro partner di reclutamento dell’equipaggio di cabina, Crewlink. Queste entusiasmanti opportunità offrono ai candidati la possibilità di assicurarsi i migliori lavori di equipaggio di cabina nel settore dell’aviazione e la possibilità di lavorare con il più grande gruppo di compagnie aeree d’Europa, dove il duro lavoro viene ricompensato con opportunità di carriera rapide. Il nostro equipaggio di cabina gode di formazione gratuita, ottima retribuzione, roster leader del settore, eccezionale sviluppo della carriera e formazione di livello mondiale.

Durante la pandemia, Ryanair ha lavorato a stretto contatto con il nostro personale per salvare posti di lavoro e siamo lieti di iniziare a pianificare un ritorno alla crescita nei prossimi anni mentre ci riprenderemo dalla crisi di Covid-19 con l’obiettivo di raggiungere i 200 milioni di ospiti entro l’anno fiscale 2026. I candidati idonei devono avere eccellenti capacità di relazione con il cliente e amare viaggiare”.

I candidati interessati a queste opportunità devono visitare www.crewlink.ie per ulteriori informazioni.

Ryanair ha attualmente basi italiane a: Bari, Brindisi, Milano Bergamo, Bologna, Cagliari, Roma Ciampino, Catania, Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli, Pisa, Pescara, Palermo, Lamezia, Treviso e Torino.

(Ufficio Stampa Ryanair)