Nuovo record storico per lo scalo di Fiumicino nel gradimento dei passeggeri. Secondo le più recenti rilevazioni effettuate da Airports Council International – l’associazione internazionale che misura in modo indipendente la qualità percepita in oltre 300 aeroporti in tutto il mondo – nel secondo trimestre del 2021 il “Leonardo da Vinci” ha registrato un nuovo primato assoluto, raggiungendo la valutazione di 4,65 su una scala che arriva a 5. Si tratta del miglior trimestre di sempre e conferma l’eccellenza del principale aeroporto italiano, che si posiziona al primo posto nel gradimento dei viaggiatori, superando tutti gli scali europei con più di 40 milioni di passeggeri.

“Il record di questo trimestre è frutto della strategia di Aeroporti di Roma che punta su digitalizzazione, sicurezza, innovazione e sostenibilità ambientale per realizzare il “Leonardo da Vinci” del futuro: un aeroporto competitivo e capace di catturare pienamente il potenziale di traffico di domani, più sostenibile per l’ambiente, con il minimo utilizzo di suolo, ancora più efficiente e maggiormente sicuro. Oltre al controllo biometrico del volto che rende più veloci e sicure le operazioni di imbarco, appena lanciato con Delta, a Fiumicino si stanno portando avanti diverse iniziative e partnership in ambito innovazione, tra cui la realizzazione nei prossimi mesi del primo incubatore italiano per start up dedicato al settore aviation. In tema ambientale, lo scalo di Fiumicino ha confermato l’azzeramento delle emissioni di C02 entro il 2030, in largo anticipo rispetto all’obiettivo di settore europeo del 2050. Per centrare questo traguardo si punta su progetti per la realizzazione in aeroporto di centrali fotovoltaiche multi MW e su infrastrutture per il trasporto a bassa emissione di carbonio, investendo in colonnine di ricarica elettrica e potenziando il car sharing elettrico”, afferma Aeroporti di Roma.

“Questo nuovo record – ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma – dimostra ancora una volta i livelli di eccellenza del “Leonardo da Vinci”, sempre più attrattivo per passeggeri e compagnie aeree. E’ una nuova pietra miliare nella strategia di ADR focalizzata sull’eccellenza nella Qualità e nella Sicurezza, oltre che su Sostenibilità e Innovazione. Siamo determinati ad uscire da questa crisi più forti e più pronti per le sfide del futuro, che richiedono soluzioni improntate proprio all’innovazione ed alla piena compatibilità con le esigenze del nostro ecosistema”.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Roma)