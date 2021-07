Eurowings adegua le regole del bagaglio a mano con la tariffa BASIC

Come altre compagnie aeree, Eurowings adatta le regole del bagaglio a mano nella sua tariffa base BASIC agli standard internazionali del settore. Per le prenotazioni di voli dal 31 agosto 2021, i passeggeri con tariffa BASIC possono portare a bordo un piccolo bagaglio a mano. Ciò corrisponde, ad esempio, a una borsa per laptop, a una borsa di medie dimensioni o a uno zaino da lavoro. Le dimensioni di questo bagaglio per le necessità personali a bordo saranno in futuro maggiori rispetto a prima: invece dei 40x30x10 cm precedentemente consentiti, le dimensioni estese per questo sono ora 40x30x25 cm. I bagagli a mano più grandi, come i trolley, non saranno più inclusi automaticamente nella tariffa BASIC. Naturalmente, gli ospiti della tariffa BASIC possono prenotare servizi aggiuntivi in modo flessibile e ragionevole oltre al loro volo, ad esempio un bagaglio a mano più grande fino a 8kg (a partire da 10 euro), come un trolley di 55x40x23 cm.

Inoltre, Eurowings risponde al desiderio di molti passeggeri di maggiore flessibilità e alla fine di quest’anno offrirà anche ai clienti con tariffa BASIC l’opzione di un bagaglio da stiva più piccolo fino a 12kg. I passeggeri potranno quindi aggiungerlo al loro volo in modo flessibile a partire da dieci euro, ad esempio se viaggiano solo per un breve periodo di tempo.

Le tariffe SMART e BIZclass rimangono invariate.

“Con questo adeguamento, Eurowings differenzia la tariffa BASIC entry-level dalle tariffe SMART e BIZclass. In futuro, gli ospiti Eurowings pagheranno solo i componenti del servizio che desiderano esplicitamente e potranno così volare alle massime condizioni vantaggiose. Le prenotazioni esistenti non sono interessate dalla nuova regola sul bagaglio a mano.

I passeggeri che scelgono di aggiungere un secondo bagaglio a mano grande beneficeranno anche del priority boarding, il che significa che potranno salire a bordo dell’aereo tra i primi ospiti, garantendo un rapido e facile stivaggio del bagaglio.

L’adeguamento della tariffa BASIC dovrebbe inoltre comportare una minore congestione dei bagagli a mano, consentendo l’imbarco e lo sbarco più rapidi. I sondaggi mostrano che il bagaglio a mano è ancora uno dei principali fattori di ritardo, ad esempio quando i trolley devono essere successivamente caricati in stiva dopo l’imbarco a causa delle cappelliere sovraffollate. La rinnovata tariffa BASIC con bagaglio a mano ridotto contribuisce in modo decisivo a velocizzare ulteriormente i processi di bordo. Eurowings è una delle compagnie aeree più puntuali e affidabili in Europa: nel giugno 2021, ad esempio, la compagnia aerea ha portato puntualmente i passeggeri alle loro destinazioni sul 93% dei suoi voli”, afferma Eurowings.

La tariffa BASIC è la tariffa “entry level” più economica di Eurowings, con la quale i passeggeri possono prenotare in modo flessibile servizi aggiuntivi a basso costo in base alle proprie esigenze individuali. Oltre alla tariffa BASIC, i clienti possono scegliere anche tra le tariffe SMART e BIZclass, che rimangono invariate. Queste tariffe sono studiate appositamente per le esigenze personali del cliente grazie alle loro componenti complete e offrono la massima flessibilità possibile: la tariffa SMART, ad esempio, include già numerosi servizi inclusi come preferred seat, priority boarding e due bagagli a mano a bordo.

