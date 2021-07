News Brevi – 30.07.2021

A TORINO AIRPORT SI RICARICA LO SMARTPHONE PEDALANDO – A Torino Airport si ricarica lo smartphone pedalando. Sono stati installati nell’Area Imbarchi dell’Aeroporto di Torino i primi quattro esemplari di Pila Bike, progetto frutto della sinergia tra Torino Airport, Pradella Sistemi e Torino City Lab. L’idea nasce dal bisogno di soddisfare un’esigenza molto diffusa in aeroporto, ovvero la necessità di ricaricare il proprio device, sia esso uno smartphone o pc durante il viaggio. Il cuore del progetto è Pila, un ricaricatore universale per dispositivi USB opportunamente collegato alle eco-bike: tramite la pedalata è infatti possibile effettuare una ricarica rapida e dar vita ad una generazione ecologica di condivisione dell’energia. Il tutto comodamente nell’Area Imbarchi dell’Aeroporto, in attesa del proprio volo, con una piacevole veduta della pista. Pila Bike dispone di 4 postazioni di ricarica, ancorate al pavimento e attivabili attraverso la pedalata: la struttura, che offre anche un piano d’appoggio e prese elettriche, è a disposizione dei passeggeri che vogliano semplicemente ricaricare il proprio device oppure fare un po’ di movimento in attesa del volo, accumulando l’energia prodotta e condividendola con gli altri passeggeri. L’installazione di Pila Bike si inserisce nel progetto ‘Torino Green Airport’, che vede l’Aeroporto di Torino implementare sempre nuovi interventi in ottica sostenibile. Sotto questo cappello rientrano infatti tutte le iniziative orientate alla sostenibilità ambientale già implementate dall’Aeroporto in passato, in via di realizzazione nel presente, e pianificate per il futuro.

AMERICAN AIRLINES E JETSMART FIRMANO LETTERA DI INTENTI PER CREARE UN AMPIO NETWORK NELLE AMERICHE – American Airlines e JetSMART hanno firmato una lettera di intenti per creare un ampio network nelle Americhe. Questa proposta partnership legherebbe in modo univoco la presenza globale di American con la rete complementare del vettore ultra low cost JetSMART in Sud America, per offrire tariffe competitive e opzioni di viaggio ampliate per i viaggiatori in tutto il Nord e il Sud America. “Questo investimento proposto in JetSMART darebbe ai clienti l’accesso alla rete più grande, alle tariffe più basse e al miglior programma di fidelizzazione di viaggio nelle Americhe”, ha affermato Vasu Raja, Chief Revenue Officer, American. “Ciò consentirebbe a JetSMART e American di crescere in modo aggressivo e redditizio in tutta l’America Latina man mano che la domanda riprende, preservando gli aspetti migliori del modello di business di ciascun vettore. Questa partnership renderebbe anche AAdvantage il più grande programma di fidelizzazione dei viaggi nelle Americhe, creando più modi per i clienti di guadagnare premi e utilizzare le miglia per accedere a nuove destinazioni e vantaggi a livello globale, indipendentemente dal fatto che guadagnino in America Latina o Nord America”. Operante da Cile e Argentina, JetSMART è una compagnia aerea del portafoglio di Indigo Partners, uno dei principali sviluppatori al mondo di compagnie aeree ultra-low cost di nuova generazione. JetSMART opera una moderna flotta di aeromobili Airbus A320 e offre servizi domestici e internazionali a corto raggio verso 33 destinazioni in tutto il Sud America. American serve l’America Latina dal 1942 e offre servizi per 17 destinazioni in Sud America dai suoi hub statunitensi di Dallas-Fort Worth, Miami e New York. Attraverso il codeshare delle due compagnie aeree, i clienti sarebbero in grado di viaggiare senza problemi in tutte le Americhe. “Non vediamo l’ora di lavorare con American per continuare a offrire tariffe basse e una vasta scelta per i clienti in tutto il Sud America”, ha affermato Bill Franke, fondatore e Managing Partner di Indigo Partners. Estuardo Ortiz, Chief Executive Officer of JetSMART, ha aggiunto: “Collegando e facendo crescere le nostre rispettive reti e mantenendo i nostri modelli di business distinti, vediamo una proposta di valore convincente. Una volta completata, questa proposta di partnership accelererebbe il percorso di JetSMART per diventare il principale vettore low-cost sudamericano, espandendo al contempo il servizio per i clienti American”. Secondo la transazione proposta, American investirebbe in JetSMART per facilitare questa crescita e dare ad American una partecipazione di minoranza nel vettore sudamericano. Inoltre, American e Indigo Partners si impegnerebbero congiuntamente a fornire capitale aggiuntivo per finanziare potenziali opportunità future nella regione. Gli investimenti previsti e gli accordi di codeshare sono soggetti alla documentazione definitiva e a qualsiasi approvazione governativa e normativa richiesta.

ANA HOLDINGS PRESENTA I RISULTATI DEL TRIMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO – ANA HOLDINGS INC. (di seguito “ANA HD”) presenta oggi i risultati finanziari per i tre mesi chiusi al 30 giugno 2021. Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2021 (1 aprile 2021 – 30 giugno 2021), sebbene l’economia giapponese sia ancora gravemente colpita dal COVID-19, ci sono stati segnali di ripresa nel settore delle compagnie aeree, in particolare l’aumento della domanda negli Stati Uniti e nei paesi europei in cui è progredito l’aumento dei tassi di vaccinazione. Tuttavia, permangono ancora ostacoli su molte rotte internazionali a causa delle restrizioni all’ingresso in un certo numero di paesi. Nonostante queste sfide, ad aprile ANA HD ha rinnovato il suo impegno verso i suoi obiettivi ambientali a lungo termine. A giugno, ANA HD ha anche emesso obbligazioni legate alla sostenibilità, per le quali termini e le condizioni variano a seconda degli obiettivi ESG specifici che vengono raggiunti. Per i tre mesi chiusi al 30 giugno 2021, i ricavi operativi sono aumentati rispetto all’anno precedente a 198,9 miliardi di yen. La perdita operativa è stata di 64,6 miliardi di yen, la perdita ordinaria è stata di 63,7 miliardi di yen e la perdita netta attribuibile ai proprietari della casa madre è stata di 51,1 miliardi di yen. Sebbene il COVID-19 continui a incidere sulle prestazioni, i risultati hanno rappresentato la minor quantità di perdita netta dal quarto trimestre dell’esercizio 2019. “La nostra performance in questo trimestre ha convalidato l’approccio strategico adottato dall’intero Gruppo ANA di fronte alle numerose e complesse sfide che hanno interessato l’intero settore delle compagnie aeree”, ha affermato Ichiro Fukuzawa, Executive Vice President e Chief Financial Officer, ANA HOLDINGS INC. “Sebbene il COVID-19 e le relative restrizioni abbiano smorzato la domanda di viaggi internazionali, questa inversione di tendenza è stata resa possibile dall’impressionante crescita della nostra attività cargo, dalla ripresa della domanda di viaggi e da misure mirate di riduzione dei costi che hanno portato al maggiore miglioramento dei risultati finanziari trimestrali da quando il COVID-19 ha iniziato a influenzare la nostra attività nel quarto trimestre dell’esercizio 2019”.

SAAB: ORDINE CON LA MARINA TEDESCA – Saab ha firmato un contratto con il German Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support (BAAINBw) e ha ricevuto un ordine per fornire e integrare nuovi naval radars and fire control directors per le German Navy Frigates Brandenburg-Class (F123). Il valore dell’ordine è di circa 4,6 miliardi di corone svedesi. Le consegne e gli altri servizi avverranno tra il 2021 e il 2030. Saab eseguirà i lavori in Germania, Svezia e Australia. Inoltre, Saab informa che durante il periodo 23 luglio – 29 luglio 2021, Saab AB ha riacquistato in totale 444.000 azioni proprie di serie B nell’ambito del programma di riacquisto di azioni avviato dal Board of Directors al fine di garantire la consegna delle azioni ai partecipanti ai Saab’s long-term Share Matching Plan, Performance Share Plan and Special Projects Incentive. Il programma di riacquisto di azioni proprie, annunciato da Saab l’11 giugno 2021, si svolge in conformità ai regolamenti UE.

BRITISH AIRWAYS INCREMENTA IL NUMERO DI POSTI DISPONIBILI TRA USA, UE E REGNO UNITO – British Airways sta aggiungendo migliaia di posti extra sulle rotte chiave per il Regno Unito dagli Stati Uniti e dall’UE, a seguito di un enorme aumento dell’interesse per i viaggi a Londra da quando il governo del Regno Unito ha annunciato che le restrizioni di quarantena sarebbero state revocate per i clienti statunitensi e dell’UE completamente vaccinati quando viaggiano nel Regno Unito. Nel giro di un paio d’ore British Airways ha visto le prenotazioni dagli Stati Uniti aumentare del 95%, a seguito del recente annuncio del governo britannico, principalmente da città come New York e Los Angeles negli Stati Uniti e da città europee come Berlino, Ginevra e Amburgo. I voli aggiuntivi giocheranno un ruolo chiave nel rilanciare l’economia britannica accogliendo il tanto necessario turismo nelle città di tutta la Gran Bretagna. I voli tra New York-JFK e Londra Heathrow aumenteranno a 21 servizi a settimana (da 17 a settimana), Los Angeles e Chicago aumenteranno a 10 a settimana (da 7 a settimana), a partire dal 16 agosto 2021. Dal 23 Ad agosto 2021, i voli tra Seattle e Londra Heathrow aumenteranno a 7 servizi a settimana (da 4 a settimana) e Los Angeles aumenterà ulteriormente a 14 a settimana. BA prevede inoltre di continuare ad ampliare il proprio programma tra Stati Uniti e Regno Unito per tutto il mese di settembre. I clienti dagli Stati Uniti potranno usufruire dell’orario aumentato, nonché dei servizi per il Regno Unito con American Airlines. Verranno inoltre aggiunti ulteriori voli da città europee come Berlino, Ginevra e Amburgo e gli orari saranno continuamente rivisti per garantire che il numero di posti disponibili corrisponda all’interesse dei clienti. Sean Doyle, presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di accogliere nuovi visitatori dagli Stati Uniti e dall’UE nel Regno Unito dalla prossima settimana, molti dei quali si riuniranno con i loro familiari per la prima volta in molti mesi. Questa mossa aiuterà anche a rilanciare l’economia britannica e il settore dell’ospitalità, che come l’aviazione, è stato paralizzato dagli effetti della pandemia”.

BRITISH AIRWAYS: LA AMBER POLICY PUO’ ESSERE ESTESA RAPIDAMENTE AI CITTADINI USA E UE – I risultati di uno studio dimostrativo congiunto nel Regno Unito istituito da Heathrow, British Airways e Virgin Atlantic hanno dimostrato che il governo del Regno Unito può espandere rapidamente la sua Amber policy e rimuovere l’autoisolamento per i cittadini statunitensi e dell’UE completamente vaccinati che arrivano nel Regno Unito. Utilizzando una selezione di rotte statunitensi, caraibiche ed europee, la sperimentazione dimostra con successo che le compagnie aeree e gli aeroporti possono controllare in modo molto efficace una gamma più ampia di stati vaccinali riconosciuti per diverse nazionalità, sia in formato cartaceo che digitale, al punto di partenza e lontano dal Confine del Regno Unito, garantendo l’assenza di ulteriori pressioni nelle sale di immigrazione. I controlli di verifica hanno assicurato che il 99% delle credenziali fosse autentico, mentre il restante 1% è stato negato con successo in caso di mancato rispetto dei requisiti di documentazione. Sean Doyle, CEO e presidente di British Airways, ha dichiarato: “Siamo fiduciosi che questo studio fornisca le prove di cui il governo ha bisogno per consentire ai clienti completamente vaccinati provenienti da paesi a basso rischio di entrare nel Regno Unito, sapendo che è possibile farlo senza intoppi e in sicurezza. Il Regno Unito deve riaprire in sicurezza i suoi confini il prima possibile per garantire che i propri cari possano riunirsi, gli affari possano prosperare e il paese sia in grado di trarre vantaggio dal programma di vaccinazione leader a livello mondiale del Regno Unito”. Shai Weiss, CEO di Virgin Atlantic, ha dichiarato: “La prova dimostra la nostra disponibilità come industria a rendere operativa rapidamente una politica Amber ampliata per i viaggiatori completamente vaccinati e a lavorare con il governo e le autorità per garantire che venga implementata senza problemi, supportando la riapertura del corridoio transatlantico”. John Holland-Kaye, CEO di Heathrow, ha dichiarato: “Il vaccino è stato un miracolo della scienza e questi studi hanno dimostrato che possiamo consentire ai passeggeri completamente vaccinati dell’UE e degli Stati Uniti di visitare il Regno Unito senza quarantena. Ora non c’è motivo di ritardare l’implementazione della soluzione dal 31 luglio”.