Lufthansa: Sleeper’s Row disponibili su alcune destinazioni

A partire dal 2 agosto, gli ospiti Lufthansa che viaggiano in Economy Class su determinati voli a lungo raggio avranno la possibilità di prenotare una Sleeper’s Row al check-in o al gate, prima del volo. Con questa nuova offerta i passeggeri riceveranno per sé un’intera fila di posti, composta da tre a quattro posti adiacenti, per l’intera durata del volo.

Questa offerta include un comodo cuscino, una coperta e un coprimaterasso di qualità Business Class, che consente ai passeggeri di rilassarsi completamente a bordo prima di raggiungere la destinazione finale. La sicurezza durante il volo è assicurata da una cintura di sicurezza speciale, che rimane allacciata anche quando il passeggero è disteso, comprese istruzioni di sicurezza separate. Inoltre, i passeggeri che prenotano una Sleeper’s Row possono beneficiare del pre-imbarco, che consente loro di entrare in aereo prima degli altri ospiti.

Lufthansa offre Sleeper’s Row sui voli a lungo raggio di circa undici ore o più, ad esempio sulle rotte verso l’Estremo Oriente, la costa occidentale degli Stati Uniti, l’America centrale e meridionale o l’Africa meridionale, come Singapore, Los Angeles e San Paolo. Il supplemento è compreso tra 159 e 229 euro per tratta. Vengono offerti un massimo di tre Sleeper’s Row per volo. Non è possibile prenotare in anticipo.

Lufthansa ha testato la Sleeper’s Row sulla rotta Francoforte – San Paolo – Francoforte per diverse settimane alla fine dello scorso anno. L’offerta ha ricevuto un feedback molto positivo dai passeggeri ed è stata molto richiesta. Lo Sleeper’s Row è un ulteriore passo avanti verso una maggiore varietà di prodotti in Economy Class per soddisfare i desideri dei passeggeri di maggiore comfort e individualità. Equipaggiando i nuovi long-haul aircraft, Lufthansa fornisce ai propri passeggeri servizi aggiuntivi per rendere il volo ancora più piacevole.

(Ufficio Stampa Lufthansa)