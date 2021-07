Finanziamenti per il programma Tempest, destinati a far progredire la futura Combat Air Capability del Regno Unito

Il Ministry of Defence (MOD) ha assegnato un contratto del valore di circa 250 milioni di sterline per portare avanti la progettazione e lo sviluppo del Tempest, il Future Combat Air System (FCAS) del Regno Unito. Il contratto, firmato da BAE Systems, segna ufficialmente l’inizio della fase di ideazione e valutazione del programma.

Il continuo finanziamento del Tempest sottolinea la fiducia del governo del Regno Unito nei progressi e nella maturità del programma, che è destinato a soddisfare i requisiti militari, industriali ed economici della national combat air strategy.

Il programma è stato consegnato dal Team Tempest, combinando le competenze di UK MOD, BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK e Rolls-Royce. Lavorando con partner internazionali, il team sta guidando i progressi verso un Future Combat Air System collaborativo a livello internazionale guidato dal Regno Unito, che garantirà alla Royal Air Force e ai suoi alleati di mantenere capacità militari indipendenti leader a livello mondiale.

Il concept and assessment phase contract vedrà i partner sviluppare una gamma di concetti digitali, incorporando nuovi strumenti e tecniche per progettare, valutare e modellare il design finale e i requisiti di capacità del Tempest.

Annunciando il contratto durante una visita al sito di Warton di BAE Systems nel Lancashire, Ben Wallace, UK Secretary of State for Defence, ha dichiarato: “La notizia di oggi è un passo epocale verso la progettazione e la costruzione di un nuovo combat air system che rafforzerà la nostra world-leading industry e alla fine ci terrà al sicuro per il resto del secolo. Il contratto che ho annunciato oggi guida un investimento di 2 miliardi di sterline in quattro anni e vedrà migliaia di posti di lavoro sostenuti in tutto il Regno Unito. Ora lavoreremo con i nostri partner per ottenere il concetto giusto e far decollare questo progetto incredibilmente eccitante e ambizioso”.

Phil Townley, Director Future Programmes, Rolls-Royce Defence, ha dichiarato: “Continuiamo a fornire un ambizioso future combat air programme per il Regno Unito e gli ulteriori finanziamenti annunciati oggi segnano un passo avanti fondamentale in questo senso. Lavorando insieme ai nostri partner del Team Tempest, continueremo a sviluppare la tecnologia all’avanguardia per dare vita al Tempest. In Rolls-Royce siamo orgogliosi di essere al centro di questo sforzo di trasformazione. Tempest rappresenta un entusiasmante periodo storico per l’industria della Difesa, in particolare per il nostro personale e la prossima generazione di talenti che saranno in prima linea in questo programma per i decenni a venire”.

Il Tempest aprirà la strada a tecnologie all’avanguardia, comprese quelle assistite da intelligenza artificiale, apprendimento automatico e sistemi autonomi, per soddisfare i capability requirements ed essere operativi a metà degli anni ’30.

La progettazione e la produzione del Tempest richiedono un approccio radicalmente diverso e i partner del Team Tempest stanno lavorando con le aziende nella loro supply chain per guidare la trasformazione digitale, incorporando una digital enterprise attraverso l’ecosistema; abbracciando un approccio agile che fornirà una combinazione di tecnologie avanzate, efficienza, velocità di produzione e costi inferiori.

“Una recente ricerca condotta da PwC sottolinea come il programma Tempest dovrebbe fornire vantaggi significativi e di ampia portata a tutte le regioni del Regno Unito, stimolando investimenti vitali, produttività, competenze e innovazione. Il programma darà un contributo stimato di 26,2 miliardi di sterline all’economia UK, creerà posti di lavoro ad alta produttività – 78% in più rispetto alla media nazionale del Regno Unito – e sosterrà una media di 21.000 posti di lavoro all’anno.

Il programma è in grado di stimolare la ricerca e lo sviluppo nelle regioni più bisognose e di generare benefici economici più ampi per queste aree, con il 70% del valore del programma da generare nel nord-ovest, nel sud-ovest e nell’est dell’Inghilterra. Ciò significa che il programma Tempest è in una buona posizione per sostenere le UK Government’s levelling up priorities e contribuire alla ripresa economica e alla prosperità del Regno Unito nei decenni a venire”, conclude il comunicato.

