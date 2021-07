Il Pratt & Whitney Canada PT6 E-Series raggiunge rapidamente 15.000 ore di volo equipaggiando il Pilatus PC-12 NGX

Pratt & Whitney Canada ha annunciato che il suo motore PT6 E-Series™ ha raggiunto un altro traguardo, raggiungendo 15.000 ore di volo equipaggiando il velivolo Pilatus PC-12 NGX.

“La popolarità del nuovo aereo PC-12NGX alimentato dal PT6E-67XP tra gli acquirenti di turboprop business aircraft ci ha portato a 15.000 ore in poco più di un anno da quando è stato lanciato nell’ottobre 2019”, ha affermato Nicholas Kanellias, vice president, General Aviation, Pratt & Whitney Canada. “Come primo motore nella General Aviation a presentare dual-channel integrated propeller and engine control system, il motore PT6E-67XP è una nuova caratteristica chiave di questo impressionante e top-selling aircraft sul mercato. È un altro capitolo della lunga storia della famiglia di motori PT6 nel guidare cambiamenti e innovazioni rapidi e fondamentali nel settore”.

L’iconico motore PT6 occupa un posto unico nella storia dell’aviazione e viene utilizzato oggi in più di 130 diverse applicazioni. L’attuale flying population della famiglia di motori è di oltre 25.000 unità e ha accumulato oltre 425 milioni di ore di volo e oltre. Ogni nuovo modello di motore è sviluppato e progettato per una missione, una piattaforma e un cliente in mente, continuando a costruire un motore più efficiente e connesso digitalmente, con un impatto ambientale ridotto.

Nel marzo 2021, il centesimo motore PT6 E-Series è uscito dalla linea di produzione presso il Pratt & Whitney’s PT6 Turboprop Engine Centre of Excellence in Lethbridge, Canada. Il traguardo è stato raggiunto durante le sfide COVID-19 e ha seguito uno sforzo eccezionale da parte del team P&WC per mettere in servizio la nuova linea di produzione. Il motore PT6 E-Series è stato insignito del Laureate 2020 nella Business Aviation – Propulsion category nell’ambito degli Aviation Week Network’s Annual Laureate Awards.

“Per quanto le pietre miliari siano importanti per mostrare i rapidi progressi del motore, è davvero il feedback che stiamo ricevendo dai nostri clienti che è più gratificante”, ha affermato Kanellias. “Il nostro Airtime customer blog ha recentemente pubblicato un articolo su un nuovo proprietario/pilota di PC-12 NGX che ha riferito di apprezzare così tanto l’esperienza di volo che ha volato il doppio delle ore che inizialmente si aspettava. Questa è una grande testimonianza del nostro propeller and engine control system e di come eleva l’intera esperienza di pilotaggio”.

Pratt & Whitney Canada ha inoltre annunciato che gli operatori iscritti all’Eagle Service™ Plan (ESP™) Platinum pay-per-hour engine maintenance program dell’azienda possono ora beneficiare di risparmi sui premi assicurativi per i loro motori PT6E-67XP, che alimentano il Pilatus PC-12 NGX. Questo programma unico nel suo genere è progettato per semplificare la copertura del motore, eliminare le doppie coperture e ridurre i costi.

Il programma ESP Platinum per il motore PT6E-67XP copre tutti i danni da oggetti estranei (FOD), inclusi eventuali danni da usura o altre riparazioni necessarie scoperte durante una riparazione FOD. Ciò significa che i clienti non devono più presentare un reclamo separato alla loro assicurazione poiché gli eventi FOD sono generalmente coperti da polizze assicurative. La collaborazione tra Pratt & Whitney Canada e gli assicuratori può aiutare gli operatori a eliminare la duplicazione della copertura o dei pagamenti. Starr Insurance Companies è il primo assicuratore ad unirsi a Pratt & Whitney Canada in questa iniziativa.

“Questo è un altro esempio dei nostri sforzi per aiutare gli operatori a massimizzare il valore delle loro risorse di volo e ridurre i costi operativi”, ha affermato John Lewis, director of customer programs, General Aviation, Pratt & Whitney Canada. “La natura completa del nostro programma ESP Platinum significa che i clienti possono rimuovere con sicurezza la copertura duplicata dalla loro polizza assicurativa. Ci auguriamo che tali collaborazioni diventino lo standard per massimizzare il beneficio del risparmio per i nostri operatori”.

Pratt & Whitney Canada ha annunciato anche di aver ampliato il suo portafoglio di soluzioni P&WCSMART, reso popolare con i suoi programmi “flat-rate” e “capped-cost” per i major maintenance events, per includere una nuova categoria di service-based solutions. La prima offerta sotto la categoria è il P&WCSMART Subscription Service for PT6A Engines, che fornisce selected scheduled and unscheduled maintenance coverage, parts replacement and digital engine health services per i motori tra hot section inspection (HSI) and overhaul.

“Il nostro nuovo P&WCSMART Subscription Service si rivolge a una nicchia e a un’esigenza unica nella nostra base di operatori PT6A, con una soluzione su misura espressamente per coloro che si trovano nella fase post-HSI del ciclo di vita del motore e non su un engine maintenance program”, afferma John Lewis, director of customer programs, general aviation, Pratt & Whitney Canada. “Fornendo un pacchetto di manutenzione continua del motore, servizi e supporto attraverso un abbonamento annuale, possiamo aiutare gli operatori a mantenere i loro motori in modo conveniente per garantire il massimo valore patrimoniale e le performance”.

I clienti beneficiano anche di digital engine health management insights, che possono aiutare a ridurre o evitare del tutto gli eventi. Il programma è completamente trasferibile in caso di vendita del motore/aereo durante il periodo di abbonamento.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)