Geven annuncia la consegna del primo set di sedili Essenza e Comoda a S7 Airlines

Geven Aircraft Seats and Interiors annuncia la consegna del primo set di sedili Essenza e Comoda, che andranno ad allestire Economy Class e Business Class di S7 Airlines su aeromobili A320neo.

La consegna fa parte di una partnership più ampia con S7 Airlines. Avviata nel 2017 con un programma di retrofit, Geven ha fornito posti in Economy Class Piuma EVO e posti in Business Class Comoda su A321.

Nel 2019 la partnership con la Compagnia Aerea ha portato ad un ordine di un totale di 16 linefit shipsets su A320 e A321. Un totale di ca. 3000 pax Essenza e 130 pax Comoda saranno in movimento nei prossimi anni.

“S7 Airlines è un cliente ambizioso e siamo orgogliosi di essere ancora una volta il loro fornitore di sedili”, afferma Alberto Veneruso, Managing Director at Geven. “Grati per la fiducia di S7 Airlines, guardiamo avanti per rafforzare la nostra collaborazione in futuro e fornire innovative seats solutions che miglioreranno il comfort a bordo”.

L’Economy Class dell’A320neo è stata equipaggiata con Essenza. Il sedile ergonomico sagomato di Geven ha un reclining backrest fino a 5”. Con In-Seat Power System (USB & ACOU outlets) by Astronics, Essenza dispone anche di 4-way headrest, In-Arm Table con integrated device holder, appendiabiti, tasca portadocumenti.

Gli 8 posti con sedili Comoda avranno il massimo comfort. Comoda è un sedile incentrato sul passeggero con un large and reclining 8” composite backrest. Inoltre, il design della console centrale in pelle presenta un bracciolo da 8,6” soft touch e non sacrifica lo spazio per piedi e gambe. Inoltre, la console centrale integra la tasca dei servizi. Il poggiatesta è regolabile in 4 direzioni per una facile regolazione e un corretto sostegno della testa.

La seduta Business Class della linea è dotata anche di lateral soft touch 2.8” endbay con in-arm table integrating device holder. L’integrated in-seat power system (USB & ACOU outlets) by Astronics consente la ricarica confortevole del dispositivo personale a bordo. Ogni sedile è dotato di tasca portadocumenti inferiore. Il generoso In-Arm Table è in double-leaf configuration. Cuscini progettati su misura neri e viola caratterizzano la cabina Business Class.

(Ufficio Stampa Geven – Photo Credits: Geven)