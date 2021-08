Qatar Airways e RwandAir uniscono le forze per offrire ai clienti maggiore scelta e vantaggi sui network combinati

I passeggeri di Qatar Airways potranno esplorare ancora di più l’Africa grazie alla nuova partnership con la compagnia di bandiera del Ruanda, RwandAir, attraverso i loro hub di Doha e Kigali.

Come parte della partnership strategica, l’extensive interline agreement darà ai clienti l’accesso alle reti di entrambe le compagnie aeree, fornendo un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e un servizio clienti migliorato anche nei programmi frequent flyer.

I clienti possono scegliere tra oltre 160 destinazioni nelle reti combinate di entrambe le compagnie aeree, perfettamente collegate tramite i loro hub domestici di Doha e Kigali.

Quest’ultima collaborazione arriva sulla scia del recente annuncio riguardo la loyalty partnerships tra le compagnie aeree, dando ai membri fedeltà RwandAir Dream Miles e Qatar Airways Privilege Club l’accesso alle reciproche destinazioni con l’opportunità di guadagnare punti attraverso i loro network.

Akbar Al-Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Questa partnership consolida il nostro impegno nel fornire ai viaggiatori la più ampia scelta di destinazioni, fornendo al contempo un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e di alta qualità, che è l’obiettivo sia di Qatar Airways che RwandAir. L’Africa è un mercato estremamente importante per noi e questa ultima partnership aiuterà a sostenere il recupero dei viaggi aerei internazionali e offrirà una connettività senza rivali da e verso una serie di nuove destinazioni africane”.

Yvonne Makolo, CEO di RwandAir, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di aprire più parti del mondo ai nostri clienti attraverso il nuovo accordo interline con Qatar Airways. Offrire un’eccellente esperienza al cliente è fondamentale per noi e sappiamo che tutti i viaggiatori che volano con Qatar Airways o RwandAir, come parte dell’accordo, continueranno a ricevere lo stesso livello di servizio senza rivali a cui sono abituati da entrambe le compagnie aeree”.

RwandAir opera servizi in tutta l’Africa e verso destinazioni a lungo raggio tra cui Londra Heathrow, dal suo hub di Kigali. È stata anche la prima compagnia aerea africana a ricevere il top Diamond status rating for COVID-prevention measures, il livello più alto raggiungibile da APEX Health Safety, powered by SimpliFlying.

I clienti della compagnia aerea potranno anche collegarsi attraverso l’Hamad International Airport (HIA) di Doha, il primo aeroporto del Medio Oriente e dell’Asia ad aver ottenuto lo Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating, per accedere alle destinazioni di Qatar Airways su ogni continente, da Parigi a Washington, da Delhi a Hong Kong e molti altri.

Qatar Airways serve Kigali da Doha cinque volte a settimana via Entebbe, utilizzando il suo Boeing 787-8 Dreamliner. I clienti della compagnia aerea possono transitare via Kigali verso una vasta gamma di destinazioni africane tra cui Bujumbura, Brazzaville e Libreville.

Qatar Airways è stata recentemente nominata Airline of the Year 2021 da AirlineRatings, ottenendo anche i Best Middle East Airline, Best Catering and Best Business Class awards.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)