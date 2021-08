ACI World aggiorna la airport operations business recovery guidance

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato una guida aggiornata per gli aeroporti, per aiutarli a riprendersi dalla pandemia COVID-19 e dal suo impatto sulle loro operazioni.

Mentre il settore si prepara a sostenere una ripresa a lungo termine, la terza edizione di Airport Operations Business Restart and Recovery è stata intitolata ‘Airport Operations and COVID-19: Business Recovery’.

ACI non solo ha aggiornato la sua guidance sulle misure sanitarie e operative pratiche ed efficienti che possono essere introdotte per supportare i viaggi sicuri, ma ha anche ampliato la guida per includere informazioni su tessere sanitarie e vaccinazioni, nonché sulla gestione del rischio al momento del ritorno alle operazioni, con una particolare attenzione ai fattori umani durante il recupero.

“Negli ultimi 15 mesi, ACI ha lavorato con governi, organizzazioni internazionali e partner industriali per affrontare le preoccupazioni dell’industria aeronautica nel tentativo di mitigare gli effetti della pandemia e tornare a un’attività fiorente e dinamica”, ha dichiarato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General.

“Gli aeroporti hanno dimostrato una notevole capacità di recupero e ingegnosità nello sviluppo di procedure per aiutare i passeggeri a sentirsi al sicuro e ACI ha promosso gli interessi degli aeroporti nella comunità globale, che va ben oltre l’aviazione. L’ACI Airport Health Accreditation Programme è un chiaro esempio del nostro impegno condiviso per la salute, la sicurezza e l’esperienza del cliente, prioritarie nel percorso verso il recupero”.

ACI World prevede che il ritorno al business per il settore avvenga in fasi:

• (Fase attuale) Recupero dei viaggi prevalentemente domestici con un lento aumento del volume dei passeggeri.

• Graduale aumento della capacità in base alla domanda dei passeggeri.

• Ritorno a volumi di passeggeri più normali.

“Con l’introduzione dei vaccini in tutto il mondo e l’allentamento delle restrizioni ai viaggi, è arrivato il momento della ripresa delle attività aeroportuali”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira. “Le linee guida aggiornate aiuteranno gli aeroporti a cogliere l’attimo. Coprono tutti gli aspetti della gestione e del funzionamento degli aeroporti per aiutare gli operatori aeroportuali a scegliere e attuare misure che potrebbero essere appropriate in base alle circostanze locali. ACI continua a sostenere l’importanza del sostegno e dell’assistenza politica dei governi per perseguire un approccio coordinato e basato sul rischio per combinare test e vaccinazioni per promuovere i viaggi quando la situazione epidemiologica lo consente”.

La terza edizione di questa pubblicazione è stata sponsorizzata da Honeywell, che ha contribuito con nuovi capitoli sulle soluzioni tecnologiche per healthy airports.

(Ufficio Stampa ACI World)