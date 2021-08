Rolls-Royce annuncia un’espansione delle test facilities con la Purdue University

Rolls-Royce ha lanciato un nuovo importante progetto di investimento con la Purdue University in Indiana per sviluppare nuove test facilities for high-altitude and hybrid-electric engines, per equipaggiare la prossima generazione di aerei militari statunitensi.

Rolls-Royce West Lafayette sarà sviluppata presso il Purdue Aerospace District, appena fuori dal campus universitario, dove l’azienda dispone già di strutture incentrate su digital engine controls e conduce advanced technology engine research presso gli Zucrow Propulsion Labs dell’università. La posizione a Purdue è una scelta naturale poiché l’università e Rolls-Royce hanno avuto una partnership di lunga data per diversi decenni di ricerca aerospaziale condotta insieme e l’azienda impiega centinaia di ingegneri Purdue.

Questa struttura consentirà a Rolls-Royce North America di continuare a fornire servizi avanzati di progettazione, sviluppo, produzione e assistenza post-vendita riguardo soluzioni di propulsione leader a livello mondiale. Il nuovo investimento integra la recente modernizzazione degli impianti Rolls-Royce a Indianapolis e la pianificazione futura per nuove capacità di test, per supportare la produzione di motori militari.

Tom Bell, CEO e presidente di Rolls-Royce North America, ha dichiarato: “Rolls-Royce ha una storia orgogliosa nel supporto dei nostri clienti militari e commerciali degli Stati Uniti e questo nuovo significativo investimento continuerà a far crescere la nostra capacità di servire i nostri clienti. Ciò riflette un altro importante investimento in Indiana e stiamo anche pianificando investimenti significativi nelle nostre test facilities presso l’Indianapolis manufacturing campus, che ha beneficiato di un programma di modernizzazione da 600 milioni di dollari recentemente completato per aumentare la capacità produttiva. Ringraziamo sia i governi locali che statali per il loro continuo supporto”.

La nuova e moderna test facility a Purdue posizionerà Rolls-Royce Defense per il futuro e migliorerà significativamente l’efficienza energetica, aiutando l’azienda a raggiungere il suo obiettivo riguardo net-zero carbon status nelle operazioni entro il 2030. Inoltre, le strutture di prova avanzate incorporeranno moderne tecnologie digitali flessibili che accelereranno lo sviluppo dei motori e le pianificazioni dei test, consentendo risposte più rapide alle esigenze dei clienti.

Le nuove strutture saranno finanziate principalmente da Rolls-Royce, con il supporto della Purdue University e della Purdue Research Foundation.

Mitch Daniels, Purdue University President, ha dichiarato: “Purdue sta fornendo nuove strutture uniche nel loro genere che sono risorse nazionali e distingueranno ulteriormente l’università come leader statale e nazionale nel garantire e difendere il nostro paese. Con questa partnership vitale e il supporto dei nostri buoni amici di Rolls-Royce e altri, continuiamo ad espandere il nostro ruolo di motore economico per questa regione dell’Indiana e oltre”.

Le gas turbine engine test cells devono offrire un funzionamento flessibile per qualificare i motori per l’uso da parte dei clienti. Tuttavia, le vere high-altitude test cells sono rare negli Stati Uniti. La nuova Rolls-Royce high-altitude test cell a West Lafayette amplierà la capacità di test dell’azienda per un gran numero di motori attuali e futuri, inclusi i motori AE 1107C per il V -22 Osprey, i motori AE 2100 per il velivolo C-130J Super Hercules e i motori per il velivolo Bell V-280 Valor in competizione nell’U.S. Army’s Future Long-Range Assault Aircraft program.

La test cell simulerà le air conditions per il test, “volando” il motore in quota mentre il test engine è ancora fisicamente a terra. Sistemi di test flessibili, tempi di test migliorati, moderni sistemi digitali e acquisizione dati sono alla base dell’impegno di Rolls-Royce per la prossima generazione di defense platforms, con American-made jet engines.

Il nuovo test campus amplierà anche la capacità di Rolls-Royce di testare hybrid-electric technologies tra cui directed energy, batteries, thermal management, generators, power electronics e altri componenti. Poiché i clienti aumentano rapidamente le richieste di integrazione ed espansione dei sistemi digitali, la domanda di hybrid and electric solutions continuerà a crescere e la nuova test facility accelererà le capacità di Rolls-Royce in queste aree tecnologiche avanzate.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)