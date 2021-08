SAS celebra i 75 anni dalla sua fondazione

SAS comunica: “Il primo agosto segna l’anniversario della fondazione di SAS 75 anni fa e siamo orgogliosi di aver trasportato viaggiatori da, verso e all’interno della Scandinavia durante tutti questi anni. La Scandinavia non sarebbe la stessa oggi senza una forte compagnia aerea scandinava e naturalmente continueremo a svolgere un ruolo integrale nelle infrastrutture scandinave anche in futuro.

L’innovazione è stata una parte naturale di SAS in tutti questi anni. Dal primo volo al mondo sul Polo Nord, riducendo così il tempo di volo tra i continenti, alla spinta attuale e futura verso un’aviazione sostenibile.

Gli ultimi velivoli della nostra flotta offrono più comfort, meno rumore e fino al 30% in meno di emissioni di anidride carbonica e rappresentano solo una delle tante iniziative nel viaggio verso un’aviazione sostenibile.

Questo viaggio è fondamentale e SAS, in collaborazione con l’intero ecosistema, manterrà la sua posizione di leader in questo ambito. SAS opera in un settore che per sua natura collega il mondo: abbiamo l’opportunità di costruire ponti e contribuire alla conoscenza e alla comprensione quando le persone si incontrano.

Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla creazione e al percorso di SAS per 75 anni. Attendiamo con ansia gli anni a venire”.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)