Emirates annuncia una interline partnership con Aeromar

Emirates e Aeromar hanno annunciato di aver stretto una interline partnership che fornirà ai clienti una connettività senza soluzione di continuità tra le destinazioni in Messico e negli Stati Uniti via Città del Messico all’Emirates global network.

Grazie a questa interline partnership, i clienti potranno ora prenotare biglietti per volare da e per 12 destinazioni in Messico e negli Stati Uniti coperte dall’accordo interline via Città del Messico, in coincidenza con i voli Emirates EK 256/255 tra Città del Messico, Barcellona e Dubai. I clienti possono quindi viaggiare verso la rete Emirates di oltre 120 città in tutto il mondo.

L’accordo interlinea consente ai clienti la comodità di prenotare l’intero viaggio su un unico biglietto con politica bagaglio e condizioni tariffarie uniformi. I biglietti possono essere prenotati online su emirates.com o tramite agenzie di viaggio.

“Emirates è lieta di entrare in questa interline partnership con Aeromar. La forza della rete di voli regionali di Aeromar ci consentirà di collegare un gran numero di viaggiatori provenienti da città del Messico e del Texas, Stati Uniti, alla nostra rete globale attraverso Città del Messico, Barcellona e Dubai. I clienti non solo avranno l’opportunità di provare l’ospitalità e l’esperienza di volo esclusive di Emirates, ma avranno anche la comodità di prenotare il loro viaggio dal Messico con un biglietto singolo disponibile online sul sito Web di Emirates o tramite i loro agenti di viaggio”, ha affermato Adnan Kazim, Emirates’ Chief Commercial Officer.

“Aeromar è molto orgogliosa di collaborare con Emirates, riconosciuta a livello mondiale per la sua eccellenza del servizio e l’impareggiabile hub di Dubai. L’accordo è una testimonianza degli standard di alta qualità di Aeromar e migliora ulteriormente il nostro forte interline cooperation portfolio, che comprende diverse compagnie aeree internazionali leader del settore al servizio del Messico”, ha aggiunto Fabricio Cojuc, Aeromar’s Executive Director, Network Strategy and Alliances.

Le destinazioni in Messico coperte dalla partnership interline tra Emirates e Aeromar includono Acapulco (ACA), Veracruz (VER), Puerto Escondido (PXM), Ixtapa/Zihuatanejo (ZIH), Ixtepec (IZT), Colima (CLQ), Ciudad Victoria ( CVM), Lazaro Cardenas (LZC), Piedras Negras (PDS) e Tepic (TPQ). L’accordo copre anche le destinazioni di Aeromar negli Stati Uniti, Laredo (LRD) e McAllen (MFE), Texas.

Oltre alla connettività abilitata dalla partnership con Aeromar, Emirates offre già ai clienti la scelta di volare da e per oltre 10 destinazioni in Messico attraverso le partnership esistenti con altre compagnie aeree.

Il 2 luglio 2021, Città del Messico si è nuovamente unita all’elenco di oltre 120 global passenger destinations di Emirates, con quattro voli settimanali per Dubai via Barcellona. Emirates ha continuato ad espandere la sua rete in modo sicuro e sostenibile con la riapertura dei confini internazionali e l’allentamento delle restrizioni di viaggio. Oltre a una serie completa di misure di sicurezza, la compagnia aerea ha anche assunto un ruolo guida nel settore introducendo una copertura assicurativa multirischio, politiche di prenotazione generose e flessibili e aiutando i clienti fedeli a conservare le miglia e lo status di livello.

Fondata nel 1987, Aeromar è la compagnia aerea regionale con più esperienza in Messico. Con base a Città del Messico, serve una rete di 19 rotte domestiche e 4 rotte internazionali verso il Texas, USA (Laredo e McAllen) con una flotta di 10 ATR 42 e 72, di cui nove serie -600 di nuova generazione. La sua certificazione IOSA (IATA Operational Safety Audit) riconosce la conformità della compagnia aerea ai più rigorosi standard del settore per la sicurezza aerea.

