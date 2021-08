Qatar Duty Free lancia “Viale di Lusso” a HIA

Qatar Duty Free (QDF) ha celebrato oggi il lancio di “Viale di Lusso”, una nuova via della moda premium nel cuore del pluripremiato Hamad International Airport (HIA), che introduce il mondo a un’esperienza di viaggio di lusso unica, con un portafoglio di vendita al dettaglio e ristorazione migliorato e una serie di primati globali e regionali.

La cerimonia ufficiale di apertura di Viale di Lusso è stata officiata dal Qatar Airways Group Chief Executive, Akbar Al Baker, dall’Hamad International Airport Chief Operating Officer, Badr Al Meer, e dal Qatar Duty Free Vice President Operations, Thabet Musleh. L’Ambassador of Greece to Qatar, H.E. Mrs Eleni Michalopoulou, il Deputy Ambassador of Italy, Mr. Filippo Perzolla, e l’Italian Embassy First Secretary, Ms Carlotta Colli, sono stati accolti come ospiti d’onore.

Viale Di Lusso ospita la prima boutique aeroportuale in Medio Oriente per il famoso stilista Valentino, oltre a prestigiose griffe come Dolce & Gabbana, Fendi, Jimmy Choo e Pucci, elevando la collezione di brand esistente di QDF.

L’Emporio Armani Ristorante e l’Emporio Armani Caffe’, i primi al mondo in un aeroporto, aggiungono sfarzo a Viale di Lusso, invitando i passeggeri a concedersi delizie culinarie in un ambiente lussuoso e rilassato. Una caffetteria Starbucks Reserve fornirà agli intenditori di caffè creazioni inaspettate e scoperte di selezioni rare e tostature uniche.

Akbar Al Baker ha dichiarato: “In Qatar Airways Group sappiamo che l’eccitazione e l’anticipazione del viaggio aereo internazionale inizia dal passaggio dei viaggiatori attraverso le porte dell’aeroporto, in un viaggio emozionante, memorabile e appagante. Questa collaborazione tra QDF e HIA dimostra i nostri continui sforzi per offrire un’esperienza di vendita al dettaglio e di ristorazione senza rivali per i nostri passeggeri”.

Badr Mohammed Al Meer ha dichiarato: “Hamad International Airport è orgoglioso di lanciare Viale Di Lusso, un viale di lusso unico nel cuore del pluripremiato terminal dell’aeroporto, che offre una suite di brand globali che si aggiungono al suo portafoglio di vendita al dettaglio esistente. HIA continua a curare esperienze di vendita al dettaglio esclusive e di lusso memorabili per i viaggiatori, progettate intorno ai loro gusti più esigenti, alla comodità e al benessere”.

Thabet Musleh ha dichiarato: “Viale Di Lusso rappresenta un altro passo nella realizzazione della missione di QDF di trasformare l’offerta di vendita al dettaglio e ristorazione presso HIA, per garantire che continuiamo ad alzare l’asticella del travel retail a livello globale, fornendo ai nostri passeggeri un’esperienza differenziata e memorabile. È un periodo entusiasmante per noi mentre continuiamo a crescere ed espanderci in attesa di migliorare ulteriormente il nostro portafoglio di vendita al dettaglio e ristorazione nei prossimi mesi”.

Negli ultimi mesi, QDF ha subito una trasformazione completa, svelando un investimento significativo nel trasformare HIA in una delle principali destinazioni globali per i viaggiatori internazionali. Nell’ottobre 2020 HIA e QDF sono stati votati rispettivamente come “Best Airport Voted for by Millennials” e “Best Airport Retail Environment” ai Travel Retail Awards 2020.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)