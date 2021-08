Estate 2021 secondo easyJet: gli italiani scelgono il Mediterraneo

Un’estate alla riscoperta del Bel Paese e delle sue località balneari più suggestive quella scelta dai viaggiatori italiani quest’anno. Quello che emerge dall’analisi delle prenotazioni sulle 170 rotte messe a disposizione dalla compagnia aerea low cost leader in Europa è la voglia di trascorrere le vacanze tra le bellezze dell’Italia: il 65% delle prenotazioni sui voli in programma per i mesi estivi, infatti, è verso mete nazionali – Sud Italia e Isole in primis – mentre il 35% ha scelto una destinazione all’estero. Di questi, il 36% ha optato per una delle gettonate spiagge delle isole greche, mentre il 25% ha nel mirino le Isole Baleari.

Olbia, Brindisi, Bari, Palermo e Catania le destinazioni preferite per quest’estate, con le spiagge mozzafiato della Costa Smeralda che si confermano la prima scelta in assoluto. Una chiara tendenza che si legge dai dati delle prenotazioni: oltre il 20% dei viaggiatori in partenza dagli aeroporti lombardi di Malpensa e Bergamo ha scelto infatti i paesaggi incontaminati della Sardegna per le proprie vacanze estive, seguiti a ruota anche da chi parte da Bologna, Verona, Torino e Bari. Che sia una costa rocciosa o una delle tante spiagge di sabbia bianca, quasi caraibica, l’isola sarda è un tesoro di scrigni tutti da scoprire.

Il mare rimane un ingrediente fondamentale per la vacanza perfetta anche per chi ha scelto di andare all’estero. Tra le destinazioni internazionali più ambite figurano le isole greche – Mykonos, Rodi (raggiungibili da Malpensa, Venezia e Napoli), Corfù (raggiungibile da Malpensa e Venezia) -, e le isole Baleari – Ibiza (da Malpensa e Venezia) e Palma de Maiorca (da Malpensa, Napoli e Venezia) -, con oltre il 14% delle prenotazioni. Tutte mete che mettono d’accordo chi cerca divertimento con chi sogna paesaggi indimenticabili e bellezze naturali, tra casette bianche, spiagge da cartolina e acqua cristallina sotto il caldo sole del Mediterraneo.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia: “Per l’estate 2021, si evidenzia una netta preferenza degli italiani verso le mete nazionali: spinti dal desiderio di riscoprire il Bel Paese, ma anche condizionati da alcuni limiti e incertezze ancora presenti per raggiungere le mete estere più gettonate. Per venire incontro alla crescente domanda di tutti coloro che hanno scelto di trascorrere le vacanze estive in Italia, abbiamo quindi incrementato la capacità e le frequenze delle rotte domestiche di oltre il 36%. Chi ha scelto l’estero, ha optato comunque per il mare con le isole greche e le Baleari tra le mete più gettonate, per questo, oltre che da Malpensa, abbiamo attivato collegamenti anche da Napoli e Venezia”.

Sono tanti gli italiani che guardano a una vacanza in patria ma l’incertezza epidemiologica ha anche l’effetto di scoraggiare gli indecisi. Proprio per dare maggiore serenità a chi vuole sentirsi libero di poter cambiare il proprio itinerario anche all’ultimo, easyJet ha introdotto la “Garanzia Flex”, offrendo la possibilità di modificare il proprio volo senza incorrere in alcuna penale, fino a due ore prima della partenza. Inoltre, oltre alle consuete comunicazioni via email o via app, i clienti possono fare affidamento anche sulla piattaforma “Covid-19Travel Hub”: una mappa interattiva che aiuta a rimanere informati sui requisiti per viaggiare in Europa, sulle procedure per i test e altre informazioni indispensabili prima di intraprendere un viaggio.

(Ufficio Stampa easyJet)