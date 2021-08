GE Aviation: selezionati i motori H-Series per il nuovo aereo LMS-901

Dopo la prima esposizione al MAKS Air Show di Mosca e guardando alla consegna del secondo motore a sostegno del programma di certificazione, il produttore di aerei russo Baikal-Engineering ha scelto il motore H80 di GE Aviation con Electronic Engine and Propeller Control (EEPC) per equipaggiare il suo nuovo single engine multi-purpose utility aircraft.

L’H80 turboprop engine, costruito e sviluppato da GE Aviation presso il suo turboprop business headquarters nella Repubblica Ceca, è stato selezionato per il suo design robusto che richiede una manutenzione minima, dimostrando una notevole affidabilità. L’LMS-901 è un aereo a 9 posti concepito per usi civili, incluso il trasferimento di passeggeri, merci e paracadutismo.

“Siamo estremamente orgogliosi di equipaggiare l’LMS-901″, afferma Milan Slapak, CEO and General Manager of GE Aviation Czech. “I motori H-Series sono ottimizzati per utility missions e possono beneficiare di un EEPC avanzato per assistere il pilotaggio. Questi motori prosperano in condizioni difficili che richiedono mission readiness, short takeoff, variabilità del peso e operazioni sicure: i nostri H-Series sono rinomati per la loro affidabilità e operano nei deserti più caldi, sulle vette più alte e negli arcipelaghi più remoti”.

“I nostri clienti di Baikal erano alla ricerca di propulsori resilienti in grado di affrontare le temperatura più alte o più basse, in grado di atterrare in aree remote e di decollare da piste non asfaltate e corte. Pertanto, l’H80 è il loro motore di scelta. Il primo prototipo di motore è già stato consegnato all’inizio di quest’anno, mentre un secondo sarà consegnato entro la fine dell’anno” aggiunge Ilia Zhukov, Head of Sales for Russia and CIS for GE Aviation Czech.

“Non è un caso che i motori GE siano apprezzati in Russia. Tale fiducia si basa sull’esperienza pratica e sull’elevata affidabilità dimostrata da oltre 100 H80 che operano in varie condizioni climatiche russe, comprese quelle estreme. Ecco perché apprezziamo molto questa cooperazione e speriamo che continui a svilupparsi con successo”, ha affermato Oleg Bogomolov, Sales and Marketing Director of JSC – Ural Works of Civil Aviation, Baikal Engineering’s parent company.

Il range del velivolo LMS-901 può raggiungere i 3.000 km e i 1.500 km con un payload di 2.000 kg, sopportando un peso massimo al decollo di 4.800 kg, mentre la sua average cruise speed è di 300 km/h. L’entrata in servizio del velivolo è prevista per il 2023. Il nuovo progetto è stato annunciato alla fine del 2019 e nel 2021 i primi test vehicles sono stati esposti al MAKS Air Show e accoppiati al motore H80. Il primo volo dell’LMS-901 è previsto per la fine dell’anno e Baikal prevede di costruire almeno 150 unità entro il 2030, mentre la capacità di mercato entro il 2030 potrebbe arrivare a 300 unità.

I motori H-Series sono altamente efficienti e creati per resistere a condizioni di volo drastiche e impegnative grazie al loro design robusto. I motori H-Series hanno accumulato più di 560.000 ore di volo con una flotta globale operante in cinque continenti e sono disponibili in una classe di potenza che va da 750 a 850 shp, da quando sono entrati in servizio nel 2012.

(Ufficio Stampa GE Aviation)